Жители финно-угорских регионов России знакомятся с материалами фотовыставки Окружного Дома народного творчества

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В течение двух лет Филиал Государственного Российского Дома народного творчества им. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации» экспонирует выставку Окружного Дома народного творчества Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Медвежьи игрища» в различных регионах России.
На выставке представлены фотографии Аркадия Михалёва, на которых запечатлен древний ритуал северных ханты в 1988 году. Экспозиция состоит из 20 черно-белых фотографий.
Медвежьи игрища до сегодняшнего дня остаются самым важным и значительным событием в жизни обских угров. Медведь для народов ханты и манси – священный зверь. Считается, что у медведя столько же душ, сколько у человека (4 – у женщины, 5 – у мужчины), поэтому церемония медвежьих игрищ длится, в зависимости от пола медведя, 4 или 5 дней. За это время души медведя должны быть сопровождены на небо, к Небесному отцу. В церемонии медвежьих игрищ представлены все виды народного искусства: песни, танцы, театрализованные представления.
Автор уникальных фотографий, Аркадий Михалев, участвовал в 50 полевых экспедициях по территории России, в том числе по Ханты-Мансийскому, Ямало-Ненецкому округам, Алтаю, Тыве, Хакассии, Томской области.
Коллектив Окружного Дома народного творчества выражает благодарность Финно-угорскому культурному центру Российской Федерации за организацию показов передвижной выставки по регионам страны, тем самым оказывая содействие в сохранении и популяризации традионной обрядовой культуры обских угров
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»