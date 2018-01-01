На формирование в Югре в 2018 году комфортной городской среды запланировано порядка 400 миллионов рублей

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Департамент общественных и внешних связей сообщает:
Первый заместитель губернатора Югры Геннадий Бухтин принял участие в заседании Совета по вопросам развития местного самоуправления при полномочном представителе Президента России в Уральском федеральном округе Игоре Холманских. Оно было посвящено реализации мероприятий проекта «Формирование комфортной городской среды».
«Во многих территориях состоялось голосование по выбору проектов благоустройства в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Только в Уральском федеральном округе такие опросы прошли в 82 муниципальных образованиях, на суд граждан было вынесено 187 вариантов благоустройства. Это уникальный для местного самоуправления опыт – никогда прежде в УрФО и стране в целом не проходило столь масштабное прямое волеизъявление граждан по вопросам местного значения», – отметил Игорь Холманских.
Он подчеркнул, что успех таких опросов подтвердил своевременность их проведения и актуальность задач, поставленных президентом России.
«В этой связи перед органами местного самоуправления встает ряд задач. Прежде всего, необходимо обеспечить безусловную реализацию выбранных населением проектов. Граждане должны увидеть, что их мнение является обязательным для местных властей. Нельзя допустить, чтобы поддержанные населением проекты осуществлялись некачественно или не выполнялись совсем», – нацелил руководителей региональных и местных органов власти Игорь Холманских.
В свою очередь, первый заместитель губернатора Югры Геннадий Бухтин сообщил, что рейтинговые голосования за проекты благоустройства прошли в автономном округе с 18 по 24 марта. Их участниками стали жители 16 муниципалитетов с численностью более 20 тысяч человек, которые выбирали 60 общественных территорий. Итоги опросов будут подведены 20 апреля.
«В целом на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в Югре в 2018 году выделено около 400 миллионов рублей, из которых 107 миллионов – средства федерального бюджета, 250 миллионов – окружного и 39 миллионов – местные бюджеты. Плановые значения и показатели благоустройства дворовых территорий – 77, а территорий общего пользования – 35. По итогам проведенных работ будут проведены общественные приемки объектов», – отметил Геннадий Бухтин.
По его словам, в настоящее время югорские муниципалитеты уже заключили 8 контрактов на благоустройство дворов и 19 контрактов на благоустройство общественных территорий.
«В целом в пятилетнем периоде – с 2018 года по 2022 год – в автономном округе запланировано обустроить 976 дворов и 623 общественные территории, которые нуждаются в благоустройстве в соответствии с проведенной инвентаризацией», – добавил он.
«Практика проведения местных опросов нуждается в расширении и развитии. Эта идея широко поддерживается в обществе. При проведении опросов следует учитывать территориальную специфику, на обсуждение должны выноситься только те проекты, которые действительно интересны гражданам, имеют понятную финансовую основу и могут быть реализованы в разумные сроки», – резюмировал Игорь Холманских.