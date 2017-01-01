Почти 6 тысяч объектов культурного наследия зарегистрировано в Югре

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Департамент общественных и внешних связей Югры сообщает:
Cохранение культурного наследия принципиально важно, ведь это позволяет самоидентифицироваться в непростых условиях, когда некоторые пытаются пересматривать итоги масштабных исторических событий, давать им иные оценки.
Об этом в ходе заседания Совета при правительстве автономного округа по вопросам сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия сказал заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов
«Президент России Владимир Путин подчеркнул, что умелое использование культурного наследия, его сохранение без всякого сомнения является важнейшим фактором развития государства и его укрепления. По словам главы государства, историко-культурное наследие требует особо бережного отношения, потому что от этого в огромной степени будет зависеть будущее России. Президент отметил, что сама работа по сохранению культурного наследия имеет огромное эмоциональное, воспитательное значение, укрепляет национальное самосознание народа, помогает каждому человеку, особенно молодому поколению, глубже понять сопричастность со своим народом, его великой культурой», – напомнил Всеволод Кольцов.
В рамках заседания исполняющий обязанности руководителя Службы государственной охраны объектов культурного наследия Югры Дмитрий Стародумов сообщил, что в настоящее время на учете состоит 5 тысяч 764 объекта, в числе которых 986 федерального значения, 137 – регионального, 19 – муниципального. Только в 2017 году на учет было поставлено 127 выявленных в регионе объектов археологического наследия.
«В прошлом году служба провела одну экспертизу по включению историко-культурного объекта – здание первой радиотелеграфной станции Ханты-Мансийска – в единый государственный реестр. Уже в 2018 году он был включен», – добавил Дмитрий Стародумов.
По его словам, в рамках реализации государственной программы «Развитие культуры и туризма в автономном округе» на 2018-2025 годы и на период до 2030 года на мероприятия по сохранению объектов культурного наследия в 2017 году было направлено 967 миллионов 944 тысячи рублей.
Благодаря этому специалисты службы провели десять историко-культурных экспертиз по включению объектов культурного наследия в единый государственный реестр. Еще в отношении трех объектов – дом купца Галактиона Клепикова в Сургуте, скважина Р-1 и здание первой радиотелеграфной электрической станции в Березово – были разработаны проекты зон охраны. Документация потребуется для обеспечения их сохранности и включения в единый государственный реестр.
«36 миллионов рублей в 2017 году было направлено на обследование состояния и установление границ территорий объектов археологического наследия. Это позволило подготовить 238 комплектов документации на такое же количество объектов культурного наследия. В 2018 году будут установлены их границы и режим использования», – отметил Дмитрий Стародумов.
Кроме того, он сообщил, что в мае 2017 года ведомство выступило с инициативой включения информации об объектах культурного наследия в единый реестр недвижимости. Уже к концу прошлого года Югра стала одним из первых регионов России, где была включена информация по 105 объектам.