Портал социальных услуг появился в Югре

  • Русский
Портал социальных услуг появился в Югре

В тестовом режиме начал работу портал социальных услуг Ханты-Мансийского автономного округа: http://social86.ru.

На сайте представлены сведения о гражданах, нуждающихся в получении социальных услуг, организациях и индивидуальных предпринимателях, готовых предоставлять такие услуги, их стоимости.

Так, посредством портала пользователи смогут воспользоваться услугами социального такси, сиделок для тяжелобольных граждан, присмотра за детьми.

Также на ресурсе можно ознакомиться с реестром поставщиков, нормативно-правовыми актами.

Напомним, что данный портал направлен на повышение качества и доступности социальных услуг в Югре, создание условий для легализации самозанятости населения путем предоставления доступа к бюджетным средствам, направленным на обеспечение граждан такими услугами.  

Хӑнты ясӑң

Директор - Решетникова Р. Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Новьюхова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

Лӯимā срипос

Директор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В.В.
Телефон (3467)33-23-09

Учредители

Учредитель
Дума, Правительство ХМАО - Югры

Издатель
Департамент общественных и внешних связей ХМАО - Югры