Портал социальных услуг появился в Югре

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В тестовом режиме начал работу портал социальных услуг Ханты-Мансийского автономного округа: http://social86.ru.
На сайте представлены сведения о гражданах, нуждающихся в получении социальных услуг, организациях и индивидуальных предпринимателях, готовых предоставлять такие услуги, их стоимости.
Так, посредством портала пользователи смогут воспользоваться услугами социального такси, сиделок для тяжелобольных граждан, присмотра за детьми.
Также на ресурсе можно ознакомиться с реестром поставщиков, нормативно-правовыми актами.
Напомним, что данный портал направлен на повышение качества и доступности социальных услуг в Югре, создание условий для легализации самозанятости населения путем предоставления доступа к бюджетным средствам, направленным на обеспечение граждан такими услугами.