Год добровольца в России

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Видеоролик посвященный Году добровольца в Российской Федерации https://vk.com/videos-76623756?z=video-76623756_456239161%2Fclub76623756%2Fpl_-76623756_-2
Видеоролик посвященный Году добровольца в Российской Федерации https://vk.com/videos-76623756?z=video-76623756_456239161%2Fclub76623756%2Fpl_-76623756_-2
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Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»
Директор - Решетникова Р. Г.
Телефон (3467)33-36-82
Зам. директора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02
Отв. секретарь - Новьюхова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02
Директор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82
Зам. директора – Кондина Г.Р.
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