Югорчане принимают участие в работе Международной выставки

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Департамент общественных и внешних связей Югры сообщает:
Делегация Ханты-Мансийского автономного округа принимает участие в работе XIII Международной выставки-ярмарки «СОКРОВИЩА СЕВЕРА. Мастера и художники России 2018», которая проходит с 22 апреля по 3 мая в Москве.
В состав делегации вошли представители департамента недропользования и природных ресурсов автономного округа, общественной организации «Спасение Югры», Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа», а также организаций, занимающихся традиционной хозяйственной деятельностью коренных малочисленных народов Севера.
Программа выставки включает в себя конференции, круглые столы, презентации проектов, научные и правовые семинары, пресс-конференции по темам, касающимся коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.
Основная цель деловой программы – содействие решению проблем социально-экономического и культурного развития коренных малочисленных народов, росту национального самосознания и повышения их жизненного уровня.
Организаторами выставки являются Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, Союз Художников России, Компания «Абориген Экспо Тур», Государственный Российский дом народного творчества. Мероприятие проводится при официальной поддержке Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, Комитета Государственной Думы по делам национальностей, Федерального агентства по делам национальностей.