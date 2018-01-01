Тарифы на речные перевозки для ОАО «Северречфлот» утвердила РСТ Югры

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Тарифы на речные перевозки для ОАО «Северречфлот» утвердила РСТ Югры

Департамент общественных и внешних связей Югры сообщает:

Фиксированные тарифы на субсидируемые перевозки пассажиров и багажа речным транспортом установила региональная служба по тарифам Югры.

Они коснулись межмуниципальных маршрутов на территории автономного округа, а также внутрирайонных маршрутов Березовского, Белоярского, Нижневартовского, Октябрьского, Кондинского районов и маршрута «Ханты-Мансийск – дачи».

В 2018 году стоимость таких услуг в Югре увеличится в пределах инфляции. Рост не превысит 4 процентов.

Напомним, что «Северречфлот» осуществляет перевозки пассажиров и багажа по 26 субсидируемым маршрутам на территории Ханты-Мансийского автономного округа.

В нынешнюю навигацию на территории Нижневартовского района на маршруте «Нижневартовск – Былино» к оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа индивидуальный предприниматель Александр Кузьменко.

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Зам. директора – Кондина Г.Р.
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Отв. секретарь – Узель В.В.
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