8 мая университет проводит вахту памяти

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В 5 утра стартует ежегодная акция «Рассвет Победы, а в 15 часов состоится велопробег, посвященный 73 годовщине Великой Победы.
– Марш-бросок стандартный: встречаемся в 5 утра на улице Студенческая, у общежития ЮГУ №1, – рассказывает организатор мероприятия, доцент кафедры истории, философии и права Наталья Харина. – Немного ждем проспавших-опоздавших и направляемся в сторону центра по улице Мира. Возле РЦ «Лангал» нас встречают те, кому неудобно добираться до студгородка. И все вместе мы идем в Парк Победы. Люди могут присоединиться к колонне на любом из этапов. Можно даже сразу подойти в Парк Победы. Цветы желательны, но не обязательны - главное присутствие.
В 14:30 от общежития № 1. Велосипедисты с флагами ЮГУ проедут по улице Студенческой и Восточной объездной и финишируют на речном вокзале.
– Место финиша выбрано не случайно, – говорит один из организаторов велопробега, сотрудник Департамента коммуникационной политики ЮГУ Рудольф Финк. – Ведь именно с речного вокзала уходили на фронт югорские добровольцы и призывники в годы Великой Отечественной войны.
Участников велопробега на набережной Иртыша под марш "Прощание Славянки" будут встречать студенты и сотрудники университета. Каждому участнику и "гостю" акции будут вручать гвоздики. Все желающие могут присоединиться к велопробегу или встретить спортсменов на финише.
Сбор на старте - в 14:00, Студгородок, у общежития № 1.
Сбор на финише - в 15:00, набережная Иртыша, Самарово, авто-речвокзал у памятника Ассоль.
Хантымансийцы присоединяйтесь к вахте памяти ЮГУ!
Пресс-служба ЮГУ