8 мая университет проводит вахту памяти

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8 мая университет проводит вахту памяти

В 5 утра стартует ежегодная акция «Рассвет Победы, а в 15 часов состоится велопробег, посвященный 73 годовщине Великой Победы.

– Марш-бросок стандартный: встречаемся в 5 утра на улице Студенческая, у общежития ЮГУ №1, – рассказывает организатор мероприятия, доцент кафедры истории, философии и права Наталья Харина. –  Немного ждем проспавших-опоздавших и направляемся в сторону центра по улице Мира. Возле РЦ «Лангал» нас встречают те, кому неудобно добираться до студгородка. И все вместе мы идем в Парк Победы. Люди  могут присоединиться к колонне на любом из этапов. Можно даже сразу подойти в Парк Победы. Цветы желательны, но не обязательны - главное присутствие.

В 14:30 от общежития № 1. Велосипедисты с флагами ЮГУ проедут по улице Студенческой  и Восточной объездной и финишируют на речном вокзале.

– Место финиша выбрано не случайно, –  говорит один из организаторов велопробега, сотрудник Департамента коммуникационной политики ЮГУ Рудольф Финк. –  Ведь именно с речного вокзала уходили на фронт югорские добровольцы и призывники в годы Великой Отечественной войны.

Участников велопробега на набережной Иртыша под марш "Прощание Славянки" будут встречать студенты и сотрудники университета. Каждому участнику и "гостю" акции будут вручать гвоздики. Все желающие могут присоединиться к велопробегу или встретить спортсменов на финише.

Сбор на старте - в 14:00, Студгородок, у общежития № 1.

Сбор на финише - в 15:00, набережная Иртыша, Самарово, авто-речвокзал у памятника Ассоль.

Хантымансийцы присоединяйтесь к вахте памяти ЮГУ!

 Пресс-служба ЮГУ

 

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