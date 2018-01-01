Губернатор Югры Наталья Комарова открыла парад Победы в Ханты-Мансийске

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Департамент общественных и внешних связей сообщает:
Торжественные мероприятия, посвященные празднованию 73 годовщины победы в Великой Отечественной войне, проходят в Югре.
«Дорогие ветераны, уважаемые земляки! Прошло 73 года, как закончилась Великая Отечественная война. 9 мая – День Победы – был, есть, будет днем национального триумфа, народной гордости, днем скорби, памяти. День Победы – праздник, объединяющий всех. Он государственный, семейный, личный», – сказала губернатор Югры Наталья Комарова, открывая торжества в Ханты-Мансийске.
Глава региона напомнила, что Советский Союз принял на себя самые жестокие удары врага, именно Красная Армия поставила победную точку в разрушительной войне, освободив от нацистов планету.
«Мы не допустим пересмотра итогов войны, роли советских солдат в Великой Победе над фашизмом», – сказала Наталья Комарова.
Глава региона особо отметила, что воины-сибиряки внесли огромный вклад в разгром фашисткой Германии: «Они стали символом стойкости, мужества, отваги, решительности, верности солдатскому долгу. Наши земляки славились стальным характером. Настоящие бойцы – смелые, отважные, преданные Родине».
Наталья Комарова добавила, что только в первый день войны Ханты-Мансийский окружной военкомат получил 200 заявлений с просьбой отправить на фронт, а в первый месяц – уже две тысячи.
«Наши предки доказали любовь к Родине, защищая ее свободу. Их подвиги на фронте, в тылу, в застенках фашистских лагерей – пример для нас, современников, – добавила губернатор. – Югорчане помнят, чтут память предков. Сегодня десятки тысяч человек встанут в строй «Бессмертного полка». Плечом к плечу пройдут потомки участников Великой Отечественной войны».
«Не удалось врагам остановить Россию в годы Второй мировой войны, не удается это сделать и сейчас – в период политических нападок. Мы усвоили уроки войны. Сегодня Россия – сильная, влиятельная держава. Так считает большинство россиян. Мы скорбим о каждом погибшем. Мы знаем, что в мире нет ничего, что может заставить одно государство развязать войну против другого. Мы все вместе сделаем все, чтобы не было войны!», – подчеркнула Наталья Комарова.
В свою очередь, глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин добавил, что подвигов советского народа в годы Великой Отечественной войны хватит на многие поколения: «Мы будем беречь Россию, как это делали солдаты Победы, сохраним традиции патриотизма и преданного служения Отечеству, будем воспитывать наших детей на примере беззаветной любви к Родине».
Также к участникам торжества обратилась председатель Ханты-Мансийской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Лариса Шаповалова, которая напомнила, что полвека назад на учете в городском совете ветеранов состояли около 300 участников тех боев, а на сегодняшний день их всего 12: «Нет в России такой семьи, где бы не был памятен свой герой, кого бы не коснулись эти страшные события самой кровопролитной войны».
Впервые в церемонии и параде приняли участие и представители всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Член Ханты-Мансийского местного отделения Людмила Коваленко отметила, что День Победы – самый важный для российского народа: «В День Победы мы, молодые люди, как никогда, осознаем ответственность, которую возложило на наши плечи старшее поколение: хранить память о героях войны, всегда быть верным своему Отечеству, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки».
После торжественного открытия по улице Мира в Ханты-Мансийске прошел парад боевых подразделений, военизированной техники, воспитанников кадетских корпусов, Росгвардии, правоохранительных органов.
Следом за ними тысячи горожан и гостей столицы Югры прошли в рядах международного общественного движения «Бессмертный полк». Возглавили шествие ветераны Великой Отечественной войны.
Стоит отметить, что в День Победы в Ханты-Мансийске для ветеранов открыты фронтовые привалы с полевой кухней и культурно-развлекательной программой.
На центральной площади города развернулись мемориально-памятные инсталляции «Ежи», «Воин-освободитель», «Дневник Тани Савичевой», «Материнская доблесть», «Родина-мать зовет», стена памяти героев Сталинградской битвы, выставка образцов боевой техники, вооружения и обмундирования времен Великой Отечественной войны.
Губернатор Югры Наталья Комарова отправилась в Нижневартовск. С горожанами глава региона примет парад и пройдет в «Бессмертном полку». Далее в Лянторе она станет участником второго окружного слета образовательных организаций автономного округа – участников проекта «Имя Героя – школе». А также поздравит с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Борисовича Шарыпова.
После этого Наталья Комарова вместе с сургутянами посетит масштабную реконструкцию боевых действий Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Завершатся торжественные мероприятия в Югре праздничным салютом Победы.