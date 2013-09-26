В Окружном Доме народного творчества пройдет заседание Экспертного совета по формированию Реестра объектов нематериального культурного наследия народов Югры

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В Окружном Доме народного творчества пройдет заседание Экспертного совета по формированию Реестра объектов нематериального культурного наследия народов Югры

15 мая 2018 года состоится очередное заседание Экспертного совета по формированию Реестра объектов нематериального культурного наследия народов Югры. Все объекты, заносимые в Реестр формируются по четырем направлениям:

- устное народное творчество (сказки, эпические песни, эпические сказания, былины, фольклорная проза);

- исполнительские искусства (песенное искусство, танцевальное искусство, музыкально-инструментальное искусство, театральное искусство, сказительство);

- празднично-обрядовая культура (праздники, обряды, ритуалы);

- техники и технологии (техники и технологии, связанные с традиционными ремеслами, техники и технологии, связанные с народными музыкальными инструментами, техники и технологии, связанные с традиционным народным костюмом, техники и технологии, связанные с традиционной хозяйственной и бытовой культурой).

Экспертам предстоит обсудить 5 явлений, претендующих в Реестр объектов нематериального культурного наследия народов Югры, по направлениям: исполнительские искусства, устное народное творчество, техники и технологии объектов. Анкеты-паспорта были представлены из 5 муниципальных образований: Березовского, Кондинского районов, городов Мегиона, Пыть-Яха, Ханты-Мансийска.

При принятии решения члены Совета, среди которых работники культуры, науки, образования, будут руководствоваться критериями оценки, установленными постановлением Правительства автономного округа от 26.09.2013 № 392-п, это наличие исторической и культурной значимости, уникальность, художественная ценность, самобытность и преемственность.

Кроме того, эксперты рассмотрят и проведут отбор персоналий в новый раздел Реестра «Носители, исполнители, мастера фольклора коренных малочисленных народов Севера», созданный согласно закону автономного округа от 18 июня 2003 года № 37-03 «О фольклоре коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Напоминаем, для признания претендента носителем, исполнителем или мастером фольклора, юридическое лицо должно обязательно представить видео- или аудиозаписи демонстрации фольклора в аутентичном виде в количестве от 5 до 7 видов, материалы опубликованного фольклора и публикации материалов, свидетельствующих об общественном признании деятельности кандидата, копии отзывов в средствах массовой информации, рецензии специалистов на произведения и творчество.  Этот раздел позволит не только создать банк данных о мастерах, носителях и исполнителях фольклора, но и пополнить аудио-визуальный фонд электронного ресурса лучшими образцами фольклора в аутентичном виде. 

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