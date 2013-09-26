В Окружном Доме народного творчества пройдет заседание Экспертного совета по формированию Реестра объектов нематериального культурного наследия народов Югры

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15 мая 2018 года состоится очередное заседание Экспертного совета по формированию Реестра объектов нематериального культурного наследия народов Югры. Все объекты, заносимые в Реестр формируются по четырем направлениям:
- устное народное творчество (сказки, эпические песни, эпические сказания, былины, фольклорная проза);
- исполнительские искусства (песенное искусство, танцевальное искусство, музыкально-инструментальное искусство, театральное искусство, сказительство);
- празднично-обрядовая культура (праздники, обряды, ритуалы);
- техники и технологии (техники и технологии, связанные с традиционными ремеслами, техники и технологии, связанные с народными музыкальными инструментами, техники и технологии, связанные с традиционным народным костюмом, техники и технологии, связанные с традиционной хозяйственной и бытовой культурой).
Экспертам предстоит обсудить 5 явлений, претендующих в Реестр объектов нематериального культурного наследия народов Югры, по направлениям: исполнительские искусства, устное народное творчество, техники и технологии объектов. Анкеты-паспорта были представлены из 5 муниципальных образований: Березовского, Кондинского районов, городов Мегиона, Пыть-Яха, Ханты-Мансийска.
При принятии решения члены Совета, среди которых работники культуры, науки, образования, будут руководствоваться критериями оценки, установленными постановлением Правительства автономного округа от 26.09.2013 № 392-п, это наличие исторической и культурной значимости, уникальность, художественная ценность, самобытность и преемственность.
Кроме того, эксперты рассмотрят и проведут отбор персоналий в новый раздел Реестра «Носители, исполнители, мастера фольклора коренных малочисленных народов Севера», созданный согласно закону автономного округа от 18 июня 2003 года № 37-03 «О фольклоре коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
Напоминаем, для признания претендента носителем, исполнителем или мастером фольклора, юридическое лицо должно обязательно представить видео- или аудиозаписи демонстрации фольклора в аутентичном виде в количестве от 5 до 7 видов, материалы опубликованного фольклора и публикации материалов, свидетельствующих об общественном признании деятельности кандидата, копии отзывов в средствах массовой информации, рецензии специалистов на произведения и творчество. Этот раздел позволит не только создать банк данных о мастерах, носителях и исполнителях фольклора, но и пополнить аудио-визуальный фонд электронного ресурса лучшими образцами фольклора в аутентичном виде.
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»