В Югре полностью выполнено поручение президента по переселению граждан из аварийного жилья

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Департамент общественных и внешних связей сообщает:
Президент России подписал указ о национальных целях и стратегических задачах развития страны на период до 2024 года. Речь идет о 12 направлениях, по каждому из которых поставлены конкретные целевые ориентиры.
Об этом напомнила губернатор Югры Наталья Комарова, предваряя очередное заседание правительства автономного округа.
«В числе этих направлений – обеспечение устойчивого естественного роста численности населения страны, повышение продолжительности жизни, ускорение технологического развития, внедрение цифровых технологий, рост реальных доходов и пенсий граждан, снижение вдвое уровня бедности, а также вхождение страны в число пяти крупнейших экономик мира. Наша задача – синхронизировать работу правительства автономного округа в соответствии с данными целями и задачами. Обращаю внимание, что в настоящее время формируются соответствующие нормативно-правовые акты. К этой работе должны подключиться все без исключения, включая муниципальные образования. Нужно эффективно использовать имеющееся время», – нацелила коллег Наталья Комарова.
Так, комментируя вопрос о ходе исполнения подпункта «б» пункта 4 перечня поручений президента России от 11 марта 2015 года, глава региона отметила, что в Югре по состоянию на 1 апреля 2018 года нет аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года. «В этой связи поручение президента в установленном порядке признано исполненным», – сообщила губернатор.
В свою очередь, директор окружного департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Егор Ковальчук подчеркнул, что мероприятия адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда признаны исполненными в полном объеме, как и краткосрочный план по реализации программы капитального ремонта за 2017 год.
«Что касается реализации плана на 2018 год, то из 625 домов в 6 уже выполнены необходимые работы, 588 находятся в стадии исполнения, а в отношении 31 дома торги будут проведены до конца мая, и подрядчики также приступят к работе», – добавил он.
По его словам, план будет выполнен качественно и своевременно.
Говоря об исполнении программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2017 году, которая также включена в перечень поручений главы государства, Егор Ковальчук сообщил, что общий уровень собираемости по автономному округу составил 97,2 процента, тогда как в среднем по России – 92,3 процента.
«Тем не менее, указанная собираемость влечет за собой незначительное увеличение общей задолженности, которая была сформирована в 2014-2016 годах, так как не составляет 100 процентов, – сообщил он. – На сегодняшний день работа по снижению задолженности находится на постоянном контроле наблюдательного совета и департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики».
Он подчеркнул, что по результатам 2018 года в Югре планируется достигнуть 100-процетной собираемости, для чего фондом проводятся претензионная и судебная работа, а также внедрено самостоятельное начисление платежей. «В 2017 году фонд работал через многочисленных посредников в виде различных расчетных центров. Это зачастую приводило к ошибкам в начислениях, – сказал Егор Ковальчук. – Сейчас же фонд переходит на прямую работу – непосредственно начислением уже будут заниматься сотрудники учреждения, внедрен программный продукт».
В свою очередь, член общественного совета при окружном департаменте жилищно-коммунального комплекса и энергетики Олег Чумак сообщил, что члены совета обеспокоены неснижением дебиторской задолженности по взносам на капитальный ремонт. «Она незначительна, но тем не менее растет, – добавил он. – Все же необходимо сказать, что, например, в Когалыме сборы на капремонт составили 99,9 процента, а за весь период действия программы – с 2014 года – этот уровень превысил 100 процентов. Это говорит о том, что граждане готовы платить даже авансом. Но есть ряд муниципалитетов, где наблюдаются недосборы свыше 25 процентов. В их числе – Кондинский, Березовский районы и Мегион».
Как сообщил Олег Чумак, членами общественного совета департаменту жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Югры рекомендовано подготовить план мероприятий по снижению задолженности по взносам за капитальный ремонт. «При его разработке необходимо предусмотреть разделение неплательщиков по техническому состоянию жилого фонда, установить причины их неоплаты, изучить схемы управления жильем, так как это также может сказаться на уровне оплаты», – сказал Олег Чумак.
«Такой план существует, на уровне наблюдательного совета фонда. В ближайшее время мы поднимем статус этого документа. Переход Югорского фонда капремонта на самостоятельное начисление платежей позволит выполнять его более качественно, так как будут отсутствовать посредники, и позволит эффективнее вести претензионную и судебную работу», – заявил Егор Ковальчук.
Наталья Комарова поручила по результатам первого полугодия подготовить отчет о реализации данного плана.