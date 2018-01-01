Юлия Воложанина представит Югру на конкурсе «Мисс студенчества Финно-Угрии-2018»

- Русский
Департамент общественных и внешних связей Югры сообщает:
Студентки высших учебных заведений, входящих в Ассоциацию финно-угорских университетов, будут бороться за звание «Мисс студенчества» 25 мая в Йошкар-Оле. Первокурсница института менеджмента и экономики Югорского госуниверситета, обучающаяся по направлению «Туризм» Юлия Воложанина будет представлять на конкурсе Югру.
Цель конкурса – развитие, расширение и укрепление культурных связей между студенческими коллективами финно-угорских народов, сохранение и приумножение нравственных и культурных традиций студенческой молодежи.
Конкурс пройдет в шесть этапов: видеопрезентация, дефиле в национальном костюме с обрядовым предметом, конкурс-представление «Рождение костюма», представление участницей творческого номера любого жанра, интеллектуальный конкурс и финальное дефиле.
Юлия – русоволосая хрупкая девушка является носителем мансийского фольклора. В её копилке немало наград за участие в различных конкурсах. Студентка занимается в самодеятельном коллективе «Югра Хосыет» («Созвездие Югры») и студии современной хореографии LIGHT IT.
Принимает участие в конкурсах, смотрах, концертах муниципального, окружного и российского уровня. Владеет техниками декоративно-прикладного творчества: бисероплетение, работа с мехом и сукном. Изучает мансийский язык в университетском Клубе родного языка.
Напомним, что студентки ЮГУ уже пятый раз будут защищать честь Югры на конкурсе «Мисс студенчества Финно-Угрии».