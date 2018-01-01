Югорчане – обладатели высших наград международной выставки «Сокровища Севера»

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Югорчане – обладатели высших наград международной выставки «Сокровища Севера»

Департамент общественных и внешних связей Югры сообщает:

Свыше 20 наград завоевала делегация Югры по итогам международной выставки-ярмарки «Сокровища Севера. Мастера и художники России-2018», которая прошла в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» в Москве.

В их числе – первое место в конкурсе «Национальная кухня народов Севера», вторые места в конкурсах «Национальное жилище народов Севера» и на лучшую экспозицию, призовые места мастеров традиционных ремесел, в спортивных состязаниях, продовольственном конкурсе «Ковчег вкуса» и других.

Гран-при всероссийского фестиваля «Кочевье Севера», который также состоялся в рамках выставки-ярмарки, в номинации «Сольное исполнение» удостоена лектор-экскурсовод этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» Зоя Лозямова. Она исполнила песню судьбы хантыйской женщины.

Стоит отметить, что югорчане провели для гостей стенда нашего региона ряд мастер-классов по обработке дерева и кости, изготовлению кукол «Акань», реализовали образовательную программу «Волшебный сундучок» и другие мероприятия.

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