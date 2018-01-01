- Русский
Районный национальный праздник «День обласа» в Тром-Агане
Национальный праздник «День обласа» в п. Тром-Аган проводится в июне, ежегодно с 2005 года, в целях пропаганды здорового образа жизни, развития и популяризации национальных видов спорта как составной части самобытной культуры и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера. В этом году он состоялся в посёлке Тром-Аган Сургутского района.
Река, как и тайга, были и есть главные кормильцы обских угров. В начале весенне-летнего сезона, когда в реке появляется благородная рыба, устраиваются соревнования на обласах. Облас – это национальная лодка-долблёнка из цельного ствола осины или кедра, она получается легкой, её можно перенести из одного водоема в другой. Ежегодно в национальных гонках на обласах принимают участие жители п. Тром-Аган, г. Когалыма, д. Русскинской, с. Сытомино, с. Угут. Соревнования всегда вызывают большой интерес зрителей.
Праздник открыл образцово-художественный самодеятельный коллектив «Тром-Ёван Мокут» (руководитель Швейд Майя) и гости праздника национальный самодеятельный коллектив «Питяр юх» с.п. Угут. С приветственными словами выступили глава с.п. Ульт-Ягун Юматов Дмитрий Владимирович, президент Союза оленеводов Кечимов Степан Антонович и представитель спонсора праздника ООО «Лукойл-Западная Сибирь» Беляев Константин Васильевич.
Обряд окуривания провели сотрудники Центра национальной культуры д. Русскинская.
По поверьям ханты и манси, в каждом водоёме живут водяные духи – хозяева рек и озер. Считается, что от них зависит успех рыболовного промысла. По традиции обряд поклонения водному духу Вит Хону провёл носитель и наставник духовной культуры обских угров Кечимов Сергей Васильевич и Сопочин Михаил. В дар духу воды преподнесли светлые ткани, в которые завязали монеты (опускаются в воду на середине реки, затем лодка делает три круговых поворота «по солнцу»).
Программа праздника включала в себя: соревнования в традиционных национальных видах спорта – гонки на обласах (парные, одиночные среди мужчин и среди женщин), ярмарку-продажу национальных хантыйских изделий – сувениров, дикоросов, оленины, конкурс национальной одежды (семейный, детский), концерт, подготовленный творческими коллективами Сургутского района, игровую программу для детей, мастер-классы по народным художественным промыслам и ремеслам обских угров.
Во время праздника работал гостевой чум, в котором можно было попробовать блюда национальной кухни, отведать ухи и попить горячего чая. Гости могли окунуться в атмосферу традиций и обрядов народов ханты.
Все эти формы способствуют достижению целей, поставленных организаторами праздника: знакомство с культурой, обрядами и традициями малочисленных народов Севера, их сохранение и преемственность, развитие туристического направления в поселении.
Организаторы праздника: администрация сельского поселения Ульт-Ягун, МБУК «Ульт-Ягунский ЦДиТ», МУ «КСК «Максимум», управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района, МКУК «Районный организационно-методический центр».
Благодарим за финансовую помощь в организации перевозки национального коллектива «Питяр юх» с.п. Угут – заместителя председателя думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, председателя Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Еремея Даниловича Айпина.
Результаты соревнований
Одиночные гонки. Мужчины 18-34 лет
1 место – Тэвлин Виталий
2 место – Тэвлин Леонид
3 место – Покачев Иван
СпецПриз – Тэвлин Эдуард
СпецПриз – Сопочин Данил
СпецПриз – Русскин Валерий
Одиночные гонки Женщины. 18-34 лет
1 место – Тэвлина Алиса
2 место – Сопочина Людмила
3 место – Покачева Лидия Алексеевна
СпецПриз – Русскина Надежда
СпецПриз – Покачева Милана
СпецПриз – Покачева Лидия Максимовна
Одиночные гонки. Мужчины. 35-49 лет
1 место – Покачев Альберт
2 место – Тэвлин Валентин
3 место – Кечимов Владимир
СпецПриз – Сопочин Юрий
СпецПриз – Сопочин Денис
СпецПриз – Русскин Леонид
Одиночные гонки. Женщины. 35-49 лет
1 место – Тэвлина Наталья Александровна
2 место – Мултанова Ирина
3 место – Сопочина Наталья
СпецПриз – Тэвлина Наталья Даниловна
СпецПриз – Покачева Клавдия
СпецПриз – Русскина Раиса
Парные (семейные) гонки. Мужчины от 18 лет и старше
1 место – Тэвлин Леонид, Тэвлин Виталий
2 место – Русскин Владимир, Покачев Альберт
3 место – Сопочин Данил, Русскин Сергей
СпецПриз – Комтин Николай, Тэвлин Эдуард
СпецПриз – Русскин Валерий, Кечимов Александр
СпецПриз – Кечимов Владимир, Сопочин Юрий Владимирович
Парные (семейные) гонки. Женщины от 18 лет и старше
1 место – Сопочина Людмила, Мултанова Ирина
2 место – Сопочина Наталья, Русскина Раиса
3 место – Тэвлина Алиса, Комтина Нина
СпецПриз – Тэвлина Наталья Александровна, Покачева Милана
СпецПриз – Покачева Клавдия, Покачева Лидия
СпецПриз – Русскина Зоя, Русскина Надежда
Одиночные гонки. Мужчины 50 лет и старше
1 место – Русскин Алексей
2 место – Кечимов Сергей
3 место – Комтин Николай
СпецПриз – Тэвлин Яков
Одиночные гонки. Женщины 50 лет и старше
1 место – Комтина Нина
2 место – Русскина Зоя
Одиночные гонки «Заплыв ветеранов». Женщины
1 место – Кечимова Татьяна
2 место – Кечимова Валентина
Одиночные гонки «Заплыв ветеранов». Мужчины
1 место – Кечимов Степан
2 место – Кечимов Евгений
3 место – Ермаков Сергей
Конкурс «Лучший семейный национальный костюм». Семейный конкурс
1 место – Коллектив «Питер-Юх»
2 место – Семья Сопочиных
3 место – Коллектив Центра национальной культуры
СпецПриз – Усанова Светлана Юрьевна
СпецПриз – Семья Таныгиных
СпецПриз – Семья Кечимовых
СпецПриз – Нимперова Мариана
СпецПриз – Семья Токаревых
СпецПриз – Семья Комкиных
Валентина Шадрина