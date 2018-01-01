Районный национальный праздник «День обласа»

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Районный национальный праздник «День обласа»
Фото предоставила Валентина ШадринаФото предоставила Валентина Шадрина
Фото предоставила Валентина Шадрина

Районный национальный праздник «День обласа» в Тром-Агане

Национальный праздник «День обласа» в п. Тром-Аган проводится в июне, ежегодно с 2005 года, в целях пропаганды здорового образа жизни, развития и популяризации национальных видов спорта как составной части самобытной культуры и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера. В этом году он состоялся в посёлке Тром-Аган Сургутского района.

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Река, как и тайга, были и есть главные кормильцы обских угров. В начале весенне-летнего сезона, когда в реке появляется благородная рыба, устраиваются соревнования на обласах. Облас – это национальная лодка-долблёнка из цельного ствола осины или кедра, она получается легкой, её можно перенести из одного водоема в другой. Ежегодно в национальных гонках на обласах принимают участие жители п. Тром-Аган, г. Когалыма, д. Русскинской, с. Сытомино, с. Угут. Соревнования всегда вызывают большой интерес зрителей.

 

Праздник открыл образцово-художественный самодеятельный коллектив «Тром-Ёван Мокут» (руководитель Швейд Майя) и гости праздника национальный самодеятельный коллектив «Питяр юх» с.п. Угут. С приветственными словами выступили глава с.п. Ульт-Ягун Юматов Дмитрий Владимирович,  президент Союза оленеводов Кечимов Степан Антонович и представитель спонсора праздника ООО «Лукойл-Западная Сибирь» Беляев Константин Васильевич.

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Обряд окуривания провели сотрудники Центра национальной культуры д. Русскинская.

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По поверьям ханты и манси, в каждом водоёме живут водяные духи – хозяева рек и озер. Считается, что от них зависит успех рыболовного промысла. По традиции обряд поклонения водному духу Вит Хону провёл носитель и наставник духовной культуры обских угров Кечимов Сергей Васильевич и Сопочин Михаил. В дар духу воды преподнесли светлые ткани, в которые завязали монеты (опускаются в воду на середине реки, затем лодка делает три круговых поворота «по солнцу»).

Программа праздника включала в себя: соревнования в традиционных национальных видах спорта – гонки на обласах (парные, одиночные среди мужчин и среди женщин), ярмарку-продажу национальных хантыйских изделий – сувениров, дикоросов, оленины, конкурс национальной одежды (семейный, детский), концерт, подготовленный творческими коллективами Сургутского района, игровую программу для детей, мастер-классы по народным художественным промыслам и ремеслам обских угров.

 

Во время праздника работал гостевой чум, в котором можно было попробовать блюда национальной кухни, отведать ухи и попить горячего чая. Гости могли окунуться в атмосферу традиций и обрядов народов ханты.

         Все эти формы способствуют достижению целей, поставленных организаторами праздника: знакомство с культурой, обрядами и традициями малочисленных народов Севера, их сохранение и преемственность, развитие туристического направления в поселении.

Организаторы праздника: администрация сельского поселения Ульт-Ягун, МБУК «Ульт-Ягунский ЦДиТ», МУ «КСК «Максимум», управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района, МКУК «Районный организационно-методический центр».

Благодарим за финансовую помощь в организации перевозки национального коллектива «Питяр юх» с.п. Угут – заместителя председателя думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, председателя Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Еремея Даниловича Айпина.

Результаты соревнований

Одиночные гонки. Мужчины 18-34 лет

1 место – Тэвлин Виталий

2 место – Тэвлин Леонид

3 место – Покачев Иван

СпецПриз – Тэвлин Эдуард

СпецПриз – Сопочин Данил

СпецПриз – Русскин Валерий

 

Одиночные гонки           Женщины. 18-34 лет     

1 место – Тэвлина Алиса

2 место – Сопочина Людмила

3 место – Покачева Лидия Алексеевна

СпецПриз  – Русскина Надежда

СпецПриз – Покачева Милана

СпецПриз – Покачева Лидия Максимовна

 

Одиночные гонки. Мужчины. 35-49 лет  

1 место – Покачев Альберт       

2 место – Тэвлин Валентин

3 место – Кечимов Владимир  

СпецПриз – Сопочин Юрий

СпецПриз – Сопочин Денис

СпецПриз – Русскин Леонид

 

Одиночные гонки. Женщины. 35-49 лет

1 место – Тэвлина Наталья Александровна

2 место – Мултанова Ирина

3 место – Сопочина Наталья    

СпецПриз – Тэвлина Наталья Даниловна

СпецПриз – Покачева Клавдия

СпецПриз – Русскина Раиса

 

Парные (семейные) гонки. Мужчины       от 18 лет и старше

1 место – Тэвлин Леонид, Тэвлин Виталий

2 место – Русскин Владимир, Покачев Альберт

3 место – Сопочин Данил,  Русскин Сергей 

СпецПриз –  Комтин Николай, Тэвлин Эдуард

СпецПриз – Русскин Валерий, Кечимов Александр

СпецПриз –  Кечимов Владимир, Сопочин Юрий Владимирович

 

Парные (семейные) гонки. Женщины      от 18 лет и старше

1 место – Сопочина Людмила, Мултанова Ирина  

2 место – Сопочина Наталья, Русскина Раиса

3 место – Тэвлина Алиса, Комтина Нина

СпецПриз – Тэвлина Наталья Александровна, Покачева Милана

СпецПриз – Покачева Клавдия, Покачева Лидия

СпецПриз – Русскина Зоя, Русскина Надежда

 

Одиночные гонки. Мужчины 50 лет и старше

1 место – Русскин Алексей

2 место –  Кечимов Сергей

3 место – Комтин Николай

СпецПриз – Тэвлин Яков

 

Одиночные гонки. Женщины 50 лет и старше

1 место – Комтина Нина

2 место – Русскина Зоя

 

Одиночные гонки «Заплыв ветеранов». Женщины

1 место – Кечимова Татьяна

2 место – Кечимова Валентина

           

Одиночные гонки «Заплыв ветеранов». Мужчины

1 место – Кечимов Степан

2 место – Кечимов Евгений

3 место – Ермаков Сергей

 

Конкурс «Лучший семейный национальный костюм». Семейный конкурс

1 место – Коллектив «Питер-Юх»

2 место – Семья Сопочиных

3 место – Коллектив Центра национальной культуры

СпецПриз  – Усанова Светлана Юрьевна

СпецПриз  –  Семья Таныгиных

СпецПриз  –  Семья Кечимовых          

СпецПриз  –  Нимперова Мариана

СпецПриз  –  Семья Токаревых

СпецПриз – Семья Комкиных

 

Валентина Шадрина

Фото предоставила Валентина ШадринаФото предоставила Валентина Шадрина
Фото предоставила Валентина Шадрина
Фото предоставила Валентина ШадринаФото предоставила Валентина Шадрина
Фото предоставила Валентина Шадрина

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