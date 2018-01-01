НОВОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

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Сотрудники нефтеюганской клиники стали лучшими в округе на соревнованиях профессионального мастерства
В Сургуте прошли окружные соревнования по оказанию первой медицинской помощи. Мероприятие организовано молодежным советом Нефтеюганской территориальной организации профсоюза работников здравоохранения совместно с Представительством Санкт-Петербургского общественного Движения «ЛЕГИОН» в Ханты-Мансийском автономном округе - Югра и БУ «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи».
Цель соревнований – повышения профессионального мастерства и качества оказания первой помощи в случае возникновения ЧС, а также отработки взаимодействия личного состава с органами здравоохранения, пропаганды здорового образа жизни, формирования гражданского самосознания, воспитания общественного мнения в вопросе необходимости владения навыками оказания первой помощи.
В мероприятии принимали участие сборные команды медицинских работников из Нефтеюганска, Сургута и Нижневартовска, всего шесть команд по 3 человека в каждой. Нефтеюганскую окружную клиническую больницу имени В.И.Яцкив представляли 4 человека. Команда «SOS»: врач-травматолог-ортопед Е.В. Тимофеев и 2 врача-анестезиолога-реаниматолога Е.Ю Гончарова и И.А. Морокова. В состав второй команды «Адреналин» вошел заведующий приемным отделением А.А. Битюков.
Соревнование состояло из 4 этапов, где участникам нужно было продемонстрировать практические навыки оказания первой помощи и психологической поддержки пострадавшим при чрезвычайных происшествиях и острых состояниях. На прохождение каждого этапа отводилось 15 минут. Все ситуации были максимально приближены к реальности: статисты, исполняющие роли пострадавших использовали профессиональный грим, также была задействована техника (автомобили, мотоциклы и велосипеды).
Несмотря на плохие погодные условия, в этот день в Сургуте шел дождь, все команды хорошо справились с поставленными задачами, показав высокий профессионализм.
По итогам соревнований первое и второе места заняли команды из Нефтеюганска. Лучшими, уже второй год подряд, стала команда «SOS», а вторыми, уступив лишь пару очков, стала команда «Адреналин». Администрация нефтеюганской клиники искренне поздравляет победителей и, без сомнения, гордится своими сотрудниками, желает им новых побед и достижения профессиональных высот.
70 медицинских учреждений Югры включены в создание новой модели медицинской организации
Правительством РФ в 2017 году утвержден паспорт приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». В 2018 году в 50% медицинских организаций должны быть отлажены процедуры реагирования на отклонения от сроков ожидания оказания медпомощи врачом, установленных Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. В 2020 году – в 75%, в 2022 году – 95%. В 2018-2019 годах пройдёт экспериментальная часть — по принятой модели станут работать 155 и 195 поликлиник соответственно, а к апрелю 2023 года на новую схему работы перейдёт большинство медорганизаций по всей стране.
Забота о людях, благие намеренья власти и придуманная менеджерами реальная помощь медицине: новая модель работы поликлиники должна улучшить работу медицинских учреждений и обеспечить оптимальную доступность врачебной помощи для пациентов. Это было озвучено губернатором Югры Натальей Комаровой в ежегодном обращении к жителям автономного округа, депутатам и представителям общественности в 2017 году.
- В 2018 году Департамент здравоохранения Югры должен реализовать проект «Создание новой модели медицинской организации» на всей территории автономного округа. Необходимо беречь время пациентов, оперативно готовить необходимые справки, рецепты, своевременно обследовать пациентов даже в самых отдаленных населенных пунктах автономного округа, - отметила глава региона.
На текущий момент в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре уже внедрен проект «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» с применением методов бережливого производства. Этот проект возник на основе менеджмента в далекой от медицины крупной корпорации (Япония) – вроде, принципы организации труда и логистики в коммерческой компании и медицинском учреждении однотипны, так почему бы не использовать методику в лечебно-диагностическом процессе. Цель проекта абсолютно благая и замечательная – значительное повышение доступности первичной медпомощи и облегчение работы врачей.
Далеко не всегда человек обращается в поликлинику за диагностикой и лечением – значительная часть работы первичного звена медицины направлена на профилактику, для которой не всегда нужен врач. Много врачебного времени теряется на околомедицинские процедуры и процессы, которые можно и нужно решать без участия квалифицированного специалиста силами административного звена медучреждения. Переход на компьютерную обработку медицинской информации и снижение бумажной нагрузки на врача являются важным фактором оптимизация труда. Новая модель медицинской организации предполагает решение следующих задач: оптимизация работы регистратуры с возможностью электронной записи к врачу; перераспределение потока пациентов с увеличением нагрузки на средний медицинский персонал (для профилактики не нужен врач); значительное уменьшение ожидания больного человека в очереди; уменьшение записей у врача с увеличением времени на работу с пациентом; устранение несвойственных врачу функций (запись на процедуры и исследования, решение организационных вопросов, согласования с начальством); рационализация врачебного рабочего места (убрать все лишнее со стола, чтобы не мешать лечебно-диагностическому процессу).
- Прежде всего – это оказание индивидуальной помощи сотрудникам в виде психологического консультирования. Кроме того, задачей является исследование психологического климата в коллективе – необходимый и обязательный шаг для планирования дальнейшей работы. В настоящее время первый этап такого исследования находится на этапе завершения. В дальнейшем это позволит не только оценить психологический климат, выявить особенности межличностного взаимодействия в данном структурном подразделении, а также сформировать платформу для разработки программы по развитию организационной (корпоративной) культуры среди сотрудников регистратуры, – делится опытом Ильмир Заманов, главный врач БУ «Няганская городская поликлиника».
Выполнив все задачи, и обеспечив оптимизацию, новая модель станет основой предполагаемых положительных изменений: значительное уменьшение временного интервала от момента прихода пациента в поликлинику до попадания к врачу. Уменьшение времени врачебного приема; увеличение доступности за счет повышения количества принятых пациентов; возможность для любого человека пройти диспансеризацию или профилактический осмотр без потери лишнего времени; легкое решение любых околомедицинских проблем.
- Задача проекта – наладить работу медицинского учреждения таким образом, чтобы она была максимально удобна для пациентов. Мы - на начальном этапе реализации проекта. И уже есть положительные результаты. Очереди в регистратуру сокращаются. Количества жалоб на небрежное отношение медицинских работников сегодня снижается. На текущий момент, к примеру, время оказания медицинской помощи пациенту с признаками неотложного состояния длится не более 1,5 часов в 80% случаях, - считает заведующая консультативным отделением № 1 консультативно-диагностической поликлиники БУ «Окружная клиническая больница» г. Ханты-Мансийска, Ирина Запрягаева.
Добиться положительных, эффектных результатов помогает система "5С" на производстве, основывающаяся только на рациональном использовании внутренних резервов. В ее основе лежит простой принцип, не требующий затрат. Он заключается в следующем - каждый работник, от уборщицы до главного врача, должен максимально оптимизировать свою часть в общем рабочем процессе. «5С» - сортировка, соблюдение порядка, содержание в чистоте, стандартизация, совершенствование.
Уже можно привести результаты того, что уже удалось сделать в поликлиниках округа, которые ранее включились в проект (с 2017 года) и они впечатляют: сокращение времени получения льготных лекарств родственниками больных - с 3 часов до 15 минут. Сокращение перемещений медсестры вакцинации в смену - с 6,5 км до 900 м в смену. Повышение результативности патронажа новорожденных медсестрой - с 78% до 96%, повышение приема врачом пациентов точно вовремя с 54% до 84%, перечислять можно долго. Опросы пациентов страховыми компаниями показывают повышение удовлетворенности пациентов. Это означает, что они замечают происходящие изменения, и ценят их.
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