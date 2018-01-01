Ева. Любим и помним

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В мае 2018 году я отдыхала в Венгрии. Когда я летела в самолете в Будапешт - думала о том, что эта страна у меня ассоциируется с именем Евы Шмидт. Исследователя обско-угорских языков и культур, основателя и первого руководителя Научного фольклорного архива северных ханты в г. Белоярский знают во всем округе и за его пределами.
Впервые я познакомилась с Евой, когда была еще девчонкой, в 1991 году. Она приходила к нам в гости, и долго о чём-то говорила с моей мамой. Она часто приезжала в Вежакары, где жил мой дед Павел Тарасович Костин. Однажды она принесла аудиокассеты, на которых были записаны ее беседы с Леонидом Тарасовичем Костиным. Спустя много лет я с большим интересом прослушивала эти записи. На них зафиксированы рассказы Леонида о поселении Вежакары, в котором издавна жили манси из рода Костиных. Ева очень любила и чтила эту землю, где ханты и манси поклоняются Консынг ойке (Когтистому старику). Уже после ее смерти я узнала, что она активно поддерживала инициативу Леонида Костина по строительству нового Яныг кол (Священный дом) в Вежакарах. Возведению и обустройству Яныг кол на протяжении нескольких лет способствовали и А.И. Райшев – заместитель председателя ХМАО-Югры, и другие активисты, в том числе и из Венгрии. Строительство на некоторое время приостанавливалось, и лишь в 2017 году Яныг кол был готов к «открытию». А нынешним летом – впервые за много лет – в Вежакарах собрались ханты и манси из Тугияны, Полновата, Нарыкары, Нижневартовска, Сургута, Саранпауля, Ханты-Мансийска для проведения обряда «Мирынг йир». Появилась вера в то, что это уникальное место не останется забытым.
В Будапеште мне посчастливилось познакомиться с друзьями и коллегами Евы – Анной Вандор, Мартой Чепраги, Эстер Рутткаи, Дъердом Халми, Жужанной Барашитш, Ритой Майер, Агнеш Кережи, которые поделились воспоминаниями о коллеге. Особенно мне запомнилась встреча с Адамом Шмидтом – братом Евы. Он показал ее творческие работы, фотографии из семейного альбома, рассказал много интересных историй. От Адама я узнала, отчего Ева с детства полюбила лошадей. Любопытен тот факт, что поселение Вежакары, куда любила ездить Ева, имеет второе название – «Лув ус» – в переводе с мансийского «Лошадиный город».
Возвращаясь в Россию, я думала о том, насколько бесконечно глубокой и мудрой была Ева, какой безграничной была ее любовь к хантам и манси, к Югорской земле.
В июне 2018 г. по случаю 70-летия со дня рождения Евы Шмидт была организована встреча с друзьями и коллегами Евы, которые рассказали о совместной работе с исследователем, посмотрели видеозаписи воспоминаний коллег из Венгрии, а также отрывок фильма режиссера Д. Халми с участием Евы Шмидт «Душа, не промахнись». Прозвучало много добрых слов в память о скромной, трудолюбивой женщине из далекой Венгрии, которая всегда говорила, что она – ханты.
Ева Шмидт оставила огромное наследие – сотни аудио и видеозаписей, в которых зафиксированы уходящие традиции обских угров. Но самое ценное, что она оставила после себя – пример, как нужно трепетно и бережно относиться к своим истокам.
Отдельная благодарность от рода Костиных Еве Шмидт и другим венграм, которые принимали участие в возрождении земли Вежакарской.
Алла Иштимирова-Посохова,
потомок рода Костиных, г. Ханты-Мансийск, Россия
Ас нопӑтты тыԯӑщн ма Венгрия мўвн рўтьщӑсум. Хон тухԯӑң хопн Будапешт воша мӑнсум ма щи пурайн нәмӑссум, мўвев ԯуваттаԯн вән и вәԯты Югра тӑхев муԯты пӑты Ева Шмидт пиԯа вантӑсԯ. Учёный ими шуши мир ясңӑт па вәԯупсы нух ԯєрамтӑс па мєт сыры нумсӑн юхӑтсы увӑс йис вєрӑт, моньщӑт, арӑт ԯавӑԯман тӑйты пӑты нємасыя тӑхи пўншты. Щи пӑты ԯўв мўң хущева па па хон мўватн яма вәйтсы.
Ма ԯўвеԯ 1991-мит оԯн уша вєрсєм, хән ай вәсум. Щи артӑн ӑңкєм хущи мойңа юхтыԯӑс, ԯын щи пурайн хўв путӑртсӑңӑн. Ԯўв ванкўтԯы Вежакары кәрта юхтыԯӑс, щӑта ма щатьщащєм Павел Тарасович Костин вәс. Ипўш ԯўв мўңева хушап тәс, щӑта щатьщащєм апщи Леонид Тарасович Костин эвӑԯт вўюм путрӑт хӑншман вәсӑт. Ар оԯ мӑнум юпийн щитӑт хәԯӑнтсӑԯам. Щӑта Леонид Костин Вежакоры йис мўв оԯӑңӑн айт павтӑс, вантэ, тӑм тӑхийн иса Костин рәтӑт вәсӑт. Ева тӑм мўв иса нумсӑн па сӑмн тӑйсӑԯэ. Тӑм кәрта вухаԯь па хӑнтэт Консынг ойкая поры тўвман юхтыйԯсӑт.Йиԯуп Яныг кол омӑсты ԯўв ищи нётӑс. Щи тумпийн Губернатор ух ԯӑңкӑр хә Анатолий Иванович Райшев па па ёх ищи унтас вєрсӑт. Хўв оԯ мӑнум юпийн 2017-мит тӑԯн хот етшуптӑсы па Тўкъякӑң, Поԯнавӑт, Нарыкары, Ёмвош, Сәрханԯ па тӑхет эвӑԯт мир йир тувман юхтыйԯсӑт. Тӑмӑщ емӑң мўв юрємӑты ӑн рӑхԯ.
Будапешт хон вошн Ева Адамовна ԯәйңӑт па ԯўв пиԯэԯа рәпитум ёхԯаԯ пиԯа вәтаңа йисум, щит Анна Вандор, Марта Чепраги, Эстер Рутткаи, Дъердом Халми, Жужанна Барашитш, Рита Майер, Агнеш Кережи. Ԯыв ям ясӑңӑн Ева ими нәмӑԯмӑсэԯ. Мӑнєма мєт әмӑщ вәс Адам яйԯ пиԯа вәйтантыйԯты. Щи пурайн ԯўв Ева упеԯ хӑюм муй па щўртум рәпатайт ванԯтӑс па хурӑт вантты вєритсум, арсыр ущхуԯь путрӑт хәԯӑнтты. Ԯўв эвӑԯтэԯа уша йис, Ева шєңк ԯовӑт сӑмӑңа тӑйс. Мосԯ лупты, Вежакары кәртые «Ԯоваң воша» аԯьщӑсы. Щи пӑты тӑм имие ванкўтԯы щив яңхӑс.
Юхԯы йитємн иса нәмӑссум, хуты Ева Шмидт хўв нумсуп вәс, шєңк хӑнтэт па вухӑԯьт па Югра мўв сӑмӑңа тӑйс.
И хӑтԯ ԯўвеԯ нәмӑԯмӑты пӑта шуши мир ияха ӑктӑщийԯсӑт па арсыр Ева Шмидт пиԯа вәԯум вєрӑт оԯӑңӑн путӑртсӑт, щи артӑн «Душа не промахнись» кина вантсӑт, щит нємасыя Оршой Секей вєрӑс. Тӑм вуԯаң ими лупиԯӑс: «Ма – хӑнты хӑннєхә».
Ева Адамовна Шмидт увӑс мира соткєм арат аудио па видео хушап хӑщуптӑс. Щӑта шуши мир вәԯупсы нух хӑншман вәԯ. Мєт вуԯаң вєр мўңева хӑщуптӑс, муй щирн йис вєрӑт ԯавӑԯман тӑйты.
Костин рәт эвӑԯт Ева Шмидт па па венгрӑта вән пәмащипа ясӑң ԯӑңхаԯум лупты. Ԯыв Вежакары мўв нух аԯумты нётмеԯ пӑты.
Алла Иштимирова-Посохова,
Костин рәт эвӑԯт
Хӑнты ясӑңа Раиса Решетникова тулмащтӑс