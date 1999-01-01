НОВОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

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Дружба начинается с улыбки
«Дружба начинается с улыбки» - слова известной с детства песни стали лейтмотивом встречи специалистов АУ «Урайская городская стоматологическая поликлиника» и юных урайцев, которая состоялась накануне при поддержке волонтеров отряда «Творцы» и сотрудниковгородского Центра молодежи и дополнительного образования.
Мероприятие было посвящено профилактике стоматологических заболеваний и проходило, учитывая возраст участников, в форме активной беседы. Вопросы, которые задавали ребята, показали, что эта тема им важна и интересна. Здоровая и красива улыбка - важная часть общения с окружающими людьми. Формирование правильных навыков по уходу за полостью рта с детства поможет сохранить белоснежную улыбку на долгие годы.
Акция «Подари жизнь!» состоялась в Окружной клинической больнице
Сотрудники женской консультации, детской поликлиники Окружной клинической больницы, а также родительский комитет Югры организовали праздничные и просветительские мероприятия для посетителей больницы, в рамках Всероссийской акции «Подари мне жизнь!».
В холле консультативно-диагностической поликлиники медицинского учреждения медики и общественники консультировали посетителей на тему сохранения репродуктивного здоровья, профилактики нежелательной беременности и предотвращения абортов.
Участникам акции организаторы рассказывали о том, что ребенок, находящийся в утробе матери, обладает душой, чувствами, эмоциями и имеет полное право на рождение и жизнь. Во всех религиях и культурах аборт считается страшным грехом и преступлением. Кроме того, аборты опасны и для здоровья самих женщин и их будущих детей.
При помощи резиновых малышей, созданных по полному подобию детей, находящихся в утробе матери, представители Родительского комитета Югры пытаются объяснить людям, как выглядит ребенок на разных сроках беременности.
Председатель Общественной организации «Родительский комитет Югры» Светлана Поливанова говорит о том, что когда люди видят макеты малышей, они удивляются тому, как ребенок выглядит в 12 недель. «Маленький человечек имеет ручки, ножки. Полностью сформировано личико: ушки, глазки с веками, ротик, носик, на пальчиках уже есть ногти. Ребенок может сжимать и разжимать кулачки, шевелить пальчиками ног, морщиться, зевать, открывать и закрывать глазки. Общаясь с людьми на акциях, мы понимаем, что многие люди даже не подозревали об этом. Поэтому очень важно заниматься просвещением населения в этом направлении», - поясняет Светлана Поливанова.
Также в проведении акции приняли участия волонтеры из Ханты-Мансийской медицинской академии.
«Нам помогают наши будущие врачи, которым также важно знать о том, как выглядит нерождённый малыш. Мы очень надеемся, что, став медицинскими работниками, эти молодые люди будут поддерживать молодых женщин в принятии важного и ответственного решения в их жизни», - говорит Светлана Поливанова.
В ходе акции было организовано распространение информационных материалов, брошюр, листовок на соответствующую тему. Общественники предлагали югорчанам присоединиться к масштабному социологическому исследованию, задачей которого является донести государственным органам объективную информацию об общественном мнении на тему понимания населением темы защиты детей до их рождения.
В детской поликлинике ОКБ, тем временем, подрастающее поколение Югры участвовало в изготовлении открыток и рисунков на тему «Спасибо за жизнь!».
В Югре откроются медицинские центры для пожилых людей
Девять гериатрических центров откроют в Югре. Кроме этого, в уже действующих больницах появятся дополнительные места и специалисты, которые будут заниматься здоровьем пенсионеров. Обучение врачей идёт уже сейчас.
Врач-гериатр уже появился в Няганской больнице. Отметим, ранее по профилю «гериатрия» в основном работали частные клиники, социальные или медицинские работники. С этого года оказание долговременных медико-социальных услуг пожилым людям входит в систему обязательного медицинского страхования.
Напомним, гериатрический центр - учреждение медико-социального профиля для оказания стационарной и консультативно-диагностической помощи пожилым гражданам и людям с признаками преждевременного старения организма.
Сейчас в автономном округе проживают около 436 тысяч пенсионеров.