Международный день коренных народов мира в Окружном Доме народного творчества

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9 августа отмечается Международный день коренных народов мира. В этот день в Окружном Доме народного творчества будет представлен цикл мероприятий для детей дошкольных образовательных учреждений.
Посетителям будет предложена интерактивная программа в Центре культуры обско-угорских народов. Выполняя различные задания, отгадывая загадки, вслушиваясь в звуки национальных музыкальных инструментов, маленькие гости смогут узнать много нового о культуре и быте коренных народов Югры – ханты и манси. Они побывают в традиционной избе, увидят различные предметы быта, познакомятся с особенностями национального костюма. Все предметы можно будет подержать в руках, а на инструментах – даже сыграть!
Народы, издревле живущие в Югре, всё необходимое для быта и промысла изготавливали из природных материалов своими руками. В этот день маленькие участники программы тоже поработают руками. Они побывают на мастер-классе в настоящей мастерской и сами изготовят походную берестяную ложку. Эту ложку можно будет забрать себе как сувенир, который будет напоминать им о путешествии в Окружной Дом народного творчества.
Кроме того, гости смогут отправиться на экскурсию в казачью избу и узнать, кто такие казаки и старожилы Западной Сибири.
Мероприятия состоятся 9 августа 2018 года, в 10.00, по адресу: ул. Гагарина,10, Окружной Дом народного творчества.
Программа цикла мероприятий
посвященных празднованию Международного дня коренных народов мира
9 августа 2018г. г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина д. 10
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1. Экскурсия в Комнату казачьего быта
каб. 318
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2. Интерактивная программа в центре культуры обско-угорских народов
каб. 431
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3. Мастер-класс по изготовлению берестяной ложки
каб. 219
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Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»