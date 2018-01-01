Международный день коренных народов мира в Окружном Доме народного творчества

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Международный день коренных народов мира в Окружном Доме народного творчества

9 августа отмечается Международный день коренных народов мира. В этот день в Окружном Доме народного творчества будет представлен цикл мероприятий для детей дошкольных образовательных учреждений.

 Посетителям будет предложена интерактивная программа в Центре культуры обско-угорских народов. Выполняя различные задания, отгадывая загадки, вслушиваясь в звуки национальных музыкальных инструментов, маленькие гости смогут узнать много нового о культуре и  быте коренных народов Югры – ханты и манси. Они побывают в традиционной избе, увидят различные предметы быта, познакомятся с особенностями национального костюма. Все предметы можно будет подержать в руках, а на инструментах – даже сыграть!

 Народы, издревле живущие в Югре, всё необходимое для быта и промысла изготавливали из природных материалов своими руками. В этот день маленькие участники программы тоже поработают руками. Они побывают на мастер-классе в настоящей мастерской и сами изготовят походную берестяную ложку. Эту ложку можно будет забрать себе как сувенир, который будет напоминать им о путешествии в Окружной Дом народного творчества.

Кроме того, гости смогут отправиться на экскурсию в казачью избу и узнать, кто такие казаки и старожилы Западной Сибири.

Мероприятия состоятся 9 августа 2018 года, в 10.00, по адресу: ул. Гагарина,10, Окружной Дом народного творчества.

Программа цикла мероприятий

посвященных празднованию Международного дня коренных народов мира

9 августа 2018г.                                                                 г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина д. 10

1. Экскурсия в Комнату казачьего быта

каб. 318

2. Интерактивная программа в центре культуры обско-угорских народов

каб. 431

3. Мастер-класс по изготовлению берестяной ложки

каб. 219

Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»

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