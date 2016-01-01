Наталья Комарова и Александр Моор оценили мощности газоперерабатывающего завода в Нягани

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Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сообщает:
Газоперерабатывающий завод «Няганьгазпереработка» посетили губернатор Югры Наталья Комарова и временно исполняющий обязанности главы Тюменской области Александр Моор в рамках рабочего визита в Нягань.
Руководителям регионов представили операторные установки по переработке газа, провели экскурсию по пункту налива и хранения готовой продукции, производственной площадке.
Гостям рассказали о том, что проектная производительность завода достигла 2 миллиардов 520 млн кубометров попутного нефтяного газа в год.
В 2017 году заводом было переработано около 1 миллиарда 900 млн кубических метров ПНГ. В 2019 году за счёт увеличения добычи нефти вырастет и добыча попутного нефтяного газа. В этой связи предприятие планирует увеличить выработку до 2 миллиардов кубометров переработки ПНГ.
Наталье Комаровой и Александру Моору также представили центральный пульт управления. Здесь им рассказали о деятельности специалистов по безопасному производству. Уровень автоматизации предприятия превысил 90 процентов. К концу августа будет завершено внедрение проекта по экономии энергоресурсов, который подразумевает сокращение потребления электричества на 5 процентов.
Наталья Комарова поинтересовалась используемыми технологиями для отслеживания передвижения автомобилей, и лично оценила удобство рабочего места оператора центрального пульта управления.
Губернатор Югры также заинтересовалась системой оценки эффективности смены. В режиме онлайн начальники смен видят на экранах все основные показатели, достигнутые предыдущей сменой, что позволяет оценить результаты проведенной работы, технологические параметры.
Главы регионов высоко оценили деятельность завода, результаты его работы и используемые технологии.
Стоит отметить, что предприятие «Няганьгазпереработка» создано на базе производственных мощностей Красноленинского газоперерабатывающего завода.
Завод занимается сбором и переработкой попутного нефтяного газа Красноленинского свода месторождений нефти с выработкой осушенного отбензиненного газа, технического пропана-бутана, широкой фракции легких углеводородов, газового бензина.
Технологический процесс заключается в компримировании попутного нефтяного газа, очистке, осушке, переработке газа, выработке и отгрузке жидкой товарной продукции, компримировании осушенного отбензиненного газа с подачей в магистральный газопровод.
Вся жидкая продукция завода вывозится автомобильным транспортом. Около 65 процентов затем перегружается на железнодорожный транспорт.
Напомним, между правительством Югры и компанией «СИБУР», в состав которого входит «Няганьгазпереработка», с 2016 года действует соглашение о сотрудничестве в целях стабильного развития экономики, улучшения инвестиционного климата, решения социальных задач округа и муниципальных образований.
В частности, компания направляет средства на благоустройство, поддержку образования и науки, развитие массового спорта.