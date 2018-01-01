Центр медицины катастроф из Ханты-Мансийска признан «Лучшей Российской командой» на соревнованиях профмастерства в Перми

- Русский
Представители КУ «Центр медицины катастроф» (г. Ханты-Мансийск) стали победителями в номинации «Лучшая Российская команда» на IX краевых соревнованиях профессионального мастерства специалистов cкорой медицинской помощи и службы медицины катастроф.
Соревнования с российским и международным участием под названием «Экстренная медицинская помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях и дорожно-транспортных происшествиях» состоялись 9 - 10 августа 2018 года на автодроме «Чапаевский» (г. Пермь).
Команда ЦМК стала первой в своей номинации, опередив представителей 60-ти городов-участников из Прикамья, Урала, Сибири, Центральной России и Нижней Саксонии (Германия). Всего число участников составило около 500 человек.
Демонстрировали свои знания и навыки по оказанию экстренной медицинской и психологической помощи населению представители экстренных служб нескольких населенных пунктов Югры - гг. Ханты-Мансийск, Сургут, Нягань и пгт. Горноправдинск.
Соревнования проходили в 3 этапа: тестирование, практическая часть и творческий конкурс (оценивался отдельно). Теоретическая часть заключалась в решении тестовых заданий по первой и экстренной медицинской помощи. Практическая часть, наиболее сложная и ответственная, включала в себя несколько заданий: «Сердечно-лёгочная реанимация», «Ситуационная задача + Ралли», «Диагностическая задача».
Уверенную победу своей команде КУ «Центр медицины катастроф» «Территория 86» обеспечили ее участники - фельдшеры Евгений Цыбанюк, Артур Фаттахов, Фёдор Кузнецов, Виктор Шабальников, Алексей Сурков, Рустам Юсупов под руководством Александра Ульянова, Сергея Таловникова и Николая Никулина, а также водители Константин Никитин и Антон Андреев.
Югорские специалисты завоевали не только первое, но и призовые места в данной номинации. Так, на втором месте - команда «Ночной Дозор» из пгт. Горноправдинск, на третьем месте - «Агенты 003» из г. Сургута.
Кроме того, по итогам соревнований югорчане признаны лучшими в специальных номинациях «Сердечно-лёгочная реанимация расширенная» (БУ «Сургутская городская клиническая станция скорой медицинской помощи») и «Сердечно-легочная реанимация базовая» (Отделение скорой медицинской помощи БУ «Ханты-Мансийская районная больница» (филиал п. Горноправдинск).
Таким образом, команды из автономного округа показали очень достойный уровень подготовки, в очередной раз доказав свой профессионализм и мастерство.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
При использовании материала просим сообщить о дате и месте публикации на адрес электронной почты rio@cmphmao.ru или по телефонам +7(3467)318-466 доб 236, доб. 218. Благодарим за сотрудничество.