Окружной Дом народного творчества продолжает прием заявок на участие в рейтинговых конкурсах

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Окружной Дом народного творчества продолжает прием заявок на участие в рейтинговых конкурсах

Продолжается прием заявок на участие в конкурсе творческих работ «Я скульптор» (до 22 ноября, справки по тел. 33-30-37), Окружном интернет фото-конкурсе, посвященном 100-летию комсомола «И вновь продолжается бой!...» (до 15 октября, справки по тел. 33-53-94), конкурсе проектов по организации мероприятий, способствующих сохранению празднично-обрядовой культуры народов, проживающих в Югре (до 10 сентября, справки по тел. 33-53-94), Международном фестивале культуры финно-угорских народов «Живущие по солнцу» (до 6 ноября, справки по тел. 32-15-62) и Всероссийском конкурсе актуальных национально-культурных проектов «Россия: этнический комфорт» (до 20 сентября, справки по тел. 33-53-94).

            Более подробная информация представлена в положениях:

Положение о проведении Окружного интернет-конкурса творческих работ самодеятельных изостудий «Я скульптор»

Положение. Конкурс культурных проектов народов Югры

Положение. Комсомол

Живущие по Солнцу 2018rar

          Всероссийский конкурс актуальных национально-культурных проектов "Россия: этнический комфорт"

Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»

Тел.: (3467) 33-53-95. E-mail: iao@to-kultura.ru

 

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Директор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора – Кондина Г.Р.
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Отв. секретарь – Узель В.В.
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