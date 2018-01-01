Окружной Дом народного творчества продолжает прием заявок на участие в рейтинговых конкурсах

- Русский
Продолжается прием заявок на участие в конкурсе творческих работ «Я скульптор» (до 22 ноября, справки по тел. 33-30-37), Окружном интернет фото-конкурсе, посвященном 100-летию комсомола «И вновь продолжается бой!...» (до 15 октября, справки по тел. 33-53-94), конкурсе проектов по организации мероприятий, способствующих сохранению празднично-обрядовой культуры народов, проживающих в Югре (до 10 сентября, справки по тел. 33-53-94), Международном фестивале культуры финно-угорских народов «Живущие по солнцу» (до 6 ноября, справки по тел. 32-15-62) и Всероссийском конкурсе актуальных национально-культурных проектов «Россия: этнический комфорт» (до 20 сентября, справки по тел. 33-53-94).
Более подробная информация представлена в положениях:
Положение о проведении Окружного интернет-конкурса творческих работ самодеятельных изостудий «Я скульптор»
Положение. Конкурс культурных проектов народов Югры
Всероссийский конкурс актуальных национально-культурных проектов "Россия: этнический комфорт"
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»
Тел.: (3467) 33-53-95. E-mail: iao@to-kultura.ru