Вторая смена интерактивной программы «Таксар Махум – Крепкие люди» ждет смелых и любознательных!

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С 20 по 24 августа на территории экспозиции музея под открытым небом «Торум Маа» состоится очередная и вторая в этом году смена интерактивного образовательного проекта «Таксар Махум – Крепкие Люди».
В тени вековых кедров, под шум их величественных крон дети смогут стать ближе к природе, взять у нее все то, что необходимо для выживания и жизни в природных условиях на примере жизненного опыта охотников и рыболовов обско-угорской тайги.
Наслаждаясь хвойным ароматом, которым пропитан воздух на территории музея, на время оторвавшись от всех благ цивилизации, мы покажем как правильно и быстро собирать рюкзак, чтобы лишний ненужный груз не мешал в дороге, как правильно использовать знания, чтобы без труда ориентироваться на местности. Дети смогут постичь методики добычи огня, с их помощью развести костер, а затем правильно его затушить. Своими руками, но под чутким руководством инструктора, вы сможете изготовить рыболовную ловушку – ставную сеть, а также соорудите охотничью ловушку «слопец». После завершения работ все устройства пройдут испытание на профпригодность, и вы сможете своими глазами убедиться в их уникальных и универсальных свойствах.
Каждый участник программы «Таксар Махум – Крепкие Люди» сможет изготовить простейший охотничий лук, ощутить сложность его использования в условиях тайги, узнать, как сделать копье из обычной палки и как правильно им пользоваться, а также освоит методику изготовления временных жилищ, познает способы защиты себя от комаров и мошек, научится изготавливать берестяную посуду и многое другое.
В группу включаются дети от 7 до 18 лет, но если вы младше или старше и горите желанием познать все тонкости выживания в природной среде, мы будем рады видеть и вас в этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа».
Набор группы проводится до 17 августа 2018 года.
Программа предусматривает занятия ежедневно с 20 по 24 июля
с 10.00 до 13.00.
Открытие смены 20 августа в 10.00.
Стоимость участия одного человека в программе 750 рублей.
Ждём вас и напоминаем: не стыдно не знать – стыдно не хотеть узнавать!
Желающие присоединиться к программе, обращайтесь по телефонам в Ханты-Мансийске:
+7(3467)315-722, +7908-88-077-46, +7952-69-468-29.