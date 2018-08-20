VII Всероссийская благотворительная акция «Добровольцы - детям

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С 15 августа по 15 сентября 2018 года в 22 муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с целью оказание благотворительной помощи детям из многодетных и малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе к началу нового учебного года, проходит Всероссийская акция «Добровольцы - детям».
Акция направлена на содействие развитию добровольчества и социального партнерства органов власти автономного округа, граждан с активной жизненной позицией, бизнес-сообщества и призвана помочь детям из семей, находящихся в социально опасном положении, оказать материальную помощь в виде школьных вещей, канцелярских товаров и принадлежностей.
Организатором Всероссийской акции является Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с Комиссией по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты Российской Федерации, Автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», Ассоциацией волонтерских центров, Международным союзом детских общественных объединений «Союз пионерских организаций - Федерация детских организаций».
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре сбор благотворительной помощи будет осуществляться до 15 сентября
2018 года (перечень организаций, осуществляющих сбор и выдачу благотворительной помощи, прилагается).
В целях оказания адресной поддержки малообеспеченным нуждающимся семьям с детьми общественными организациями под патронажем управлений социальной защиты населения Депсоцразвития Югры определен порядок работы пунктов приема и распределения благотворительной помощи, а также осуществлено информационное освещение о проведении акции (официальные сайты Депсоцразвития Югры, учреждений социального обслуживания населения), сформированы списки семей, нуждающихся в помощи, реестр благотворителей.
Участниками мероприятий акции станут более 120 социально ответственных организаций и добровольцев из 22 муниципальных образований Югры, предоставляющих благотворительную помощь.
В ходе акции помощь и поддержку получат более 1000 детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.
По состоянию на 20.08.2018 благотворительная помощь оказана 87 семьям.
VII Всероссийская акция «Добровольцы – детям» проходит в 80 субъектах Российской Федерации в период с 20 апреля по 15 сентября 2018 года (http://fond-detyam.ru/dobrovoltsy-detyam/2018/)