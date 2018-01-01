Югорчан приглашают принять участие в обсуждении стратегии пространственного развития России

- Русский
Общественное обсуждение проекта стратегии пространственного развития России объявлено на сайте федерального министерства экономического развития.
Напомним, что стратегия пространственного развития призвана стать «проекцией» социально-экономических приоритетов развития на территорию, оценить сложившуюся систему расселения в стране, дать предложения по ее гармонизации.
Стратегия должна определить приоритеты, цели и задачи регионального развития России, меры по их достижению и решению. В ее составе разрабатываются предложения о совершенствовании системы расселения на территории государства и приоритетных направлениях размещения производительных сил.
Стратегия разрабатывается применительно ко всей территории страны с детализацией ее положений в разрезе субъектов. В документе должны быть зафиксированы приоритеты совершенствования системы расселения на территории России и механизмы стимулирования расселения, направления изменения структуры экономики государства в региональном аспекте, перспективные конкурентные преимущества и экономическая специализация субъектов в межрегиональном разделении труда, прогноз потребностей регионов в трудовых ресурсах с учетом перспективной экономической специализации и прогнозов социально-экономического развития, потребностей в размещении и развитии федеральной инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры и другие направления.
Помимо этого, предусматривается, что стратегия должна включать в себя анализ особенностей и проблем пространственного развития России, принципы и приоритеты, цели и задачи, сценарные варианты, показатели пространственного развития, этапы реализации, механизмы достижения установленных приоритетов и целей пространственного развития государства.
Пресс-центр Правительства Югры