В Окружном Доме народного творчества пройдут тематические мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом

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Ежегодно в Ханты-Мансийском автономном округе 3 сентября проходят мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Этот день призван символизировать объединение государства и общества в борьбе с общим врагом.
В Окружном Доме народного творчества пройдет цикл мероприятий, в который войдет учебно-методическое занятие на тему: «Как не стать жертвой террористического акта. Беслан… Боль и скорбь планеты», занятие на тему: «О порядке действий при установлении уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности», а также просветительское мероприятие «Художественная культура как воплощение национального характера народа» в с.п. Шапша.
Тематические мероприятия направлены на информационное противодействие терроризму и формированию активной гражданской позиции.
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»