Югорские мастера стали участниками фестиваля ремесел «Земля Мастеровая»

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В Шурышкарском районе Ямало-Ненецкого автономного округа в шестой раз состоялся фестиваль ремесел «Земля Мастеровая». Традиционно мастеров пригласили в хантыйскую деревню Ханты-Мужи, на территории которой находится уникальный парк-музей «Живун».
Он находится в трех километрах от села Мужи в красивом живописном месте. В музейном комплексе имеются старинные постройки зимний и летний домики, амбары, чумы, дровяники в виде чумов, святилище и многое другое. Впервые туда приехав, не сразу и определишь, какие дома принадлежат музею, а какие местным жителям.
На этот раз мужчинам предстояло построить старинную кузницу по чертежам ранее найденной постройки на территории Ямала, а женщинам изготовить берестяное покрытие для музейной кузницы.
О работе фестиваля нам рассказала директор Шурышкарского музейного комплекса имени Г.С. Пузырева Анна Геннадьевна Брусницына. Напомним, природно-этнографический парк-музей «Живун» входит в районный музейный комплекс. Вот что рассказала Анна Геннадьевна: «На территории парка-музея мы шестой раз проводим данный фестиваль. Мастера будут работать в течение семи дней. В этом году нам предстоит построить кузницу, постройка будет каркасно-столбовой. Мы благодарны мастерам за то, что они взялись её построить. Впервые у нас вся программа, всё, что мы делаем, посвящена кузне. Своими силами строить такой объект просто невозможно, здесь нужно объединить силы многих людей, которые хорошо знают свою работу и каждый является мастером своего дела. Когда они вместе собираются и делятся опытом друг с другом и с нами, то вместе могут сделать многое.
По археологическим данным известны литейные комплексы, которые располагались в домах. Мы хотели показать старые принципы строительства, и воспроизвести внешний облик постройки. Выложить горн пригласили мастера из Ханты-Мансийска, сотрудника музея «Торум Маа» Вячеслава Кондина. На территории их музея имеется кузня, у нас не было опыта строительства подобных сооружений, поэтому обратились к коллегам. По завершению фестиваля у нас будет свой производственный комплекс, где можно будет ковать металл, надеемся отливать и бронзу».
В древности кузнеца считали шаманом, уважали и даже побаивались, считалось, что если он умеет обращаться с огнем, то в нём есть что-то магическое. Кузнечное дело - одно из древнейших ремесел. Кузнец раньше, никаким другим ремеслом не занимался, он полностью сосредотачивался на своём занятии, требующем достаточно сложных технологических процессов.
Для того чтобы выложить горн в строящейся кузнице Вячеслав Юрьевич со своими помощниками с другого берега навезли камней среднего размера. Для промазывания камней с сотрудником музейного комплекса Дмитрием Кузнецовым смешали раствор глины, песка и воды. Горн сложили из нескольких рядов камней и смеси, каждый ряд просушивали, сверху растапливая костер. Для поддува оставили отверстие, в которое вмонтировали сопло. К соплу присоединяются меха. Меха изготовил житель села Мужи Алексей Тогочев, для наглядности мастер использовал музейные меха, хранящиеся в фондах музейного комплекса. Как и в старинных мехах, Алексей использовал самодельные гвозди. Меха большие по размеру, с двумя камерами для воздуха изготовил молодой мастер Леонид Лонгортов. Они получились значительно больше, чем хранящийся музейный экспонат. После того, как установили меха, горн задышал как живой организм, и Вячеслав Кондин отковал первую необходимую в кузнице принадлежность – кузнечные клещи, чтобы в дальнейшем можно было ковать и другие предметы.
Кузницу построили старым методом постройки несрубной конструкции. Для строительства кузни использовали колотые бревна. Бревна нужно было распиливать вдоль на две половины. Кузница, как и раньше, строилась без гвоздей. Для скрепления между собой вырубали пазы. В целях безопасности, пол засыпали песком, так как может упасть огонь или горячее железо.
Для покрытия крыши постройки женщины с первого дня заезда стали заниматься подготовкой бересты. Мастером и главным умельцем этого ремесла была жительница деревни Овгорт Прасковья Александровна Артанзеева. Под её руководством женщины стали очищать пласты бересты от наростов и белого слоя. Очистив нужное количество, скрутили в рулоны с влажным мхом. Все рулоны обвязали веревками, чтобы не раскрутились. Перед этим подготовили большой котел с горячей водой, в него Прасковья Александровна опустила несколько вяленых сырков и свежемороженого язя. Туда также положили болотный мох, это делается для того, чтобы рулоны бересты не прилипли ко дну, уже потом сложили рулоны, сверху еще слой мха и закрыли большой крышкой. Так береста томилась в течение вечера и ночи, костер поддерживали так, чтобы содержимое не кипело. Утром вываренную бересту достали, рулоны раскрутили и сложили под пресс. Отлежавшийся материал сначала сшивают в три слоя, затем трёхслойные пласты еще сложили и так сшили вместе, получилось прочное шестислойное покрытие. Это очень трудоёмкий процесс подготовки материала. Каждый день женщины готовили, варили и сшивали бересту, так образовывалось большое полотно. Поучаствовав в этом процессе, знаешь, как много надо снять с берез коры, как долго её надо обрабатывать и готовит. Берестяные покрышки для чумов, и для покрытия крыш, и всё это делалось вручную, как в старину.
Также на фестиваль мастеров был приглашен житель деревни Теги Березовского района, художник, мастер по художественной обработке металла Леонид Дмитриевич Рязанцев, который возрождает забытое искусство литья и ковки. Мужчинам он показал, как изготовить тигли, формы, а потом и отливать художественные фигурки из бронзы. Обучение продлилось два дня, за это время отлили несколько фигур и некоторые получись неплохо. Так у Егора Накова получилась отличная фигурка птицы.
В течение семи дней кипела работа, а чтобы отдохнули руки мастеров, вечером собирались на фольклорные посиделки, тема тоже была посвящена литью и ковке металла. На один из вечеров был приглашен Иосиф Никифорович Куртямов из Мужей, он исполнил несколько сказочных и песенных произведений. Искусная исполнительница Галина Гавриловна Артанзеева спела песни на хантыйском языке.
Гостьей фестиваля была и хантыйская художница Надежда Михайловна Талигина. Она рассказала о том, что когда-то венгерская ученая Ева Шмидт подарила ей рукопись песни Тегинского старца. Спустя много лет она взяла его в руки и не могла оторваться от него, так красиво была сложена хантыйская песня. Об этом она с гордостью рассказала своим землякам, восхищалась умением предков слогать песни и сказания на родном языке.
Хотя большая часть беседы происходила на хантыйском языке, мне удалось понять смысл их разговоров. Потому что шурышкарский диалект во многом близок к мансийскому языку. Мы, всей семьей побывав на ямальской земле, благодарны хозяевам за их гостеприимство, за умение найти общий язык, за передачу своего умения и мастерства.
С Югры фестиваль также посетили Ольга Леонидовна Тасьманова из села Казым и Людмила Васильевна Туполева из деревни Полноват Белоярского района. Женщины уставшие, но довольные покидали гостеприимную ямальскую землю. Теперь полученные знания они будут использовать на своей территории, делиться ими со своими коллегами, друзьями и родственниками, а главное передадут подрастающему поколению.
Побывав на таком масштабном мероприятии, можно с уверенностью сказать, традиции коренных народов Ямала и Югры возрождаются и будут сохранены на долгие годы.
Галина КОНДИНА