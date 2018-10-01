- Русский
- Хантыйский
С 18 по 25 июля 2018 года в республике Марий Эл состоялся фотосеминар финно-угорских журналистов имени Валериана Петрова – известного марийского журналиста и фотографа, которого, к сожалению, не стало в 2014 году.
Организатором нынешнего семинара стал известный марийский фотограф Евгений Никифоров. Сюда съехались журналисты и фотографы из финно-угорских регионов России. Республику Коми представлял фотограф Евгений Казаков, из Удмуртии были два представителя – в прошлом журналист газеты «Байгурезь» Валерий Нуриахметов и главный редактор районной общественно-политической газеты «Увинская газета» Ольга Чичирко, я представляла Ханты-Мансийский автономный округ – Югру.
Йошкар-Ола
Как говорится, сначала накорми гостя! Так вот, семинар начался с посещения ресторана марийской кухни «Мари», где мы испробовали различные блюда этого народа. В благодарность за вкусный и сытный обед устроили фотосессию для шеф-повара.
Знакомство со столицей республики Марий Эл – городом Йошкар-Олой – началось с красивой набережной, которая попала в объективы наших фотокамер. Сначала была пешая прогулка, а затем поездка на лодке по реке Малая Кокшага. Нам удалось пофотографировать город с разных ракурсов, в том числе и с высоты шестнадцатиэтажного дома.
Затем мы посетили редакцию республиканской молодёжной газеты «Кугарня» («Пятница»), а также пообщались с коллегами из детского издания «Ямде лий!» («Будь готов!»). Недавно редакции переехали в новое здание, что находится в самом центре города, из окон изумительный вид на набережную.
Моркинский район
Второй день семинара начался с посещения деревни Кутик-Кинер, где нас с традиционным марийскими трёхслойными блинами – коман мелна – встречал народный инструментальный ансамбль «Мурисем» («Песня») из села Шереганово. Коллектив исполнил марийские песни, танцы, продемонстрировали игру народных инструментов (тумыр (барабан), трещётки, шупшык (свисток), пуч (рог), шиялтыш (свирель), шувыр (волынка). Радует, что в составе ансамбля есть дети, значит, сохраняется преемственность поколений. В коллективе свой молодой начинающий композитор.
Далее была экскурсия по сельскому литературно-краеведческому музею имени марийского поэта, прозаика, журналиста, редактора Миклая Казакова (1918-1989 гг.).
Это когда-то был его дом. Здесь всё оставили так, как было при жизни писателя. Он начал писать ещё в школьные годы. В 1938 году был издан первый сборник его стихов. В своих произведениях он стремился осмыслить советскую действительность для марийского народа, писал о дружбе, уважении к культурам других народов. Он был участником Великой Отечественной войны, даже на фронте ему удавалось писать, в те годы вышло два сборника стихов «В огне» и «На нашей улице праздник». В 1950 году за сборник «Поэзия – любимая подруга» Миклаю Казакову первому и единственному марийскому писателю была присуждена Сталинская премия. После войны писал для детей, занимался переводами на марийский язык произведений классиков мировой литературы. Его произведения также переводились на другие языки. В своём творчестве он продолжал традиции, заложенные марийскими писателями Сергеем Чавайном, Шабдаром Осыпом и Олыком Ипаем.
В другой части дома представлена бытовая утварь народа мари, а также история края и села. На стенах висят портреты участников Великой Отечественной войны, ушедших из этой деревни. Всего на фронт было направлено 74 жителя, из которых 28 не вернулось.
Затем посетили комплексный памятник природы – урочище Йошкар Сер (Юрдурская гора, Красная гора), который представляет собой эрозионный (красноватый) склон протяжённостью около 3,5 километров. Здесь прослеживается уникальное сочетание двух разных геологических отложений – уржумского и более древнего казанского яруса пермской системы. Памятник природы располагается между двумя деревнями – Юрдур и Шереганово. Общая площадь природного комплекса составляет 69 гектаров. Урочище ценится произрастанием редких краснокнижных растений, а также редкими видами животных.
Не могли мы в этот день не навестить могилку Валериана Петрова, пообщаться с его супругой Лидией Александровной. Валериан Петров много сделал не только для марийской журналистики, но и для финно-угорской в целом. Именно он в 2005 году был организатором первого фотосеминара для финно-угорских журналистов России, поэтому мероприятие и было названо в его честь.
Завершился день в редакции Моркинской районной газеты «Морко мланде» («Моркинская земля»), который ныне возглавляет Анатолий Титов, а ранее долгие годы ею руководил Валериан Петров. Пообщались с коллегами, узнали об особенностях работы редакции, рассказали о своих изданиях.
Через Волгу…
Третий день фотосеминара начался с посещения замка Шереметева, который находится в селе Юрино республики Марий Эл. История замка берёт своё начало с 1812 года, тогда село купил помещик Нижегородской губернии Василий Сергеевич Шереметев, внучатый племянник графа Шереметева, фельдмаршала Петра I. Строительство замка началось в 1874 году и завершилось лишь в 1915 году, за год до смерти Петра Васильевича Шереметева (сына помещика). Хотя «Замок Шереметева» является государственным бюджетным учреждением и памятником архитектуры федерального значения, но из-за недостаточного финансирования часть дворца находится не в лучшем состоянии. По мере возможности он реставрируется. Часть замка используется под гостиницу. Каждый год в честь прославленного полководца русской армии Михаила Дмитриевича Скобелева здесь проводятся «Скобелевский чтения». Его сестра Ольга Дмитриевна Скобелева была супругой Василия Петровича Шереметева.
Затем наш путь продолжился до реки Волги, через которую переправлялись на пароме до города Козьмодемьянска. Я впервые увидела эту великую реку, про которую сложено немало песен, они тут же приходили мне на ум («Течёт река Волга…»). Волга произвела на меня неизгладимое впечатление. Поскольку я родилась и выросла на берегу реки Малой Оби, то мне всё время казалось, что это и есть она, так всё похоже.
Город Козьмодемьянск произвёл на меня двоякое впечатление. С одной стороны я радовалась тому, что здесь сохранились купеческие дома, которые время от времени реставрируются. А с другой стороны, поскольку город находится на окраине республики Марий Эл, то и внимания ему меньше. На сегодня численность населения составляет более 20 тысяч человек. Здесь несколько градообразующих предприятий – завод «Потенциал», занимающийся производством электроустановочных изделий. Сотрудники завода «Копир» разрабатывают и изготовляют продукцию автотракторного оборудования для сельского хозяйства, а также для военной техники. Большинство горожанок трудятся на швейной фабрике «Мария», которая выпускает спецодежду, одежду и обувь.
Мы попали на праздничный концерт – в этот день 20 июля – город Козьмодемьянск отмечал 435-летие со дня основания его как крепости. Образование поселения связано с разгромом в октябре 1552 года Иваном Грозным Казанского ханства и присоединением Среднего Поволжья и марийского края к Российскому государству. Горожане рассказали легенду о названии города. Якобы Иван Грозный, возвращаясь после покорения Казани вверх по реке Волге, а это было 1 ноября 1552 года – день святых Козьмы и Дамиана, остановился переночевать именно на этом месте, где сейчас и стоит город Козьмодемьянск. Ему очень понравилась местность, поэтому он велел основать здесь крепость и назвать в честь двух святителей.
Вечером мы посетили этнографический музей под открытым небом, познакомились с культурой и бытом горных марийцев. Здесь же состоялась фотосессия. Актёры Горномарийского драматического театра в традиционных костюмах любезно согласились нам позировать. В благодарность за это они угостили нас традиционной марийской ухой из волжских рыб чехонь и синец. Горномарийцы, живущие вдоль Волги, считаются отличными рыбаками.
Чудо природы – озеро «Морской глаз»
На следующий день в городе состоялся юмористический фестиваль «Бендериада-2018», который ежегодно, начиная с 1995 года, проводится в честь героя романов Ильфа и Петрова Остапа Бендера. Считается, что прообразом города Васюки, описанного в романе «12 стульев», был именно город Козьмодемьянск. Здесь есть музей Остапа Бендера, в котором собраны предметы быта из романов Ильфа и Петрова «12 стульев» и «Золотой телёнок». Посреди Козьмодемьянска есть памятник стулу из легендарного произведения.
Республика Марий Эл славится родниками и горами. Поэтому следующий наш маршрут лежал в деревню Шиндыръялы, где мы воочию увидели красивую и величественную гору Аламнер. По рассказам жителей деревни, с XI по XV века на вершине горы располагалось поселение, а затем укреплённое городище, которое было культурным, политическим и торговым центром горномарийского края. Название в переводе на русский язык означает «Крепость на горе». Сегодня здесь ведутся раскопки. Ежегодно проводится фестиваль средневековой культуры. Министерство культуры Марийской республики планирует создать на базе горы Аламнера музей-заповедник.
Нашу команду фотографов и журналистов любезно пригласила в гости ныне пенсионер, а в прошлом костюмер Горномарийского драмтеатра Людмила Исаковна Бычкова. Она угостила нас блюдами горномарийской кухни, рассказала о жизни деревни, о горе. Находясь на заслуженном отдыхе, продолжает шить, сейчас занимается пошивом горномарийских костюмов, в одном из которых мы её сфотографировали на фоне красивейшей природы.
Перед самым моим отъездом мы поехали в деревню Шарибоксад Волжского района, где увидели невероятное чудо природы – озеро «Морской глаз» (марийск. Мушыл ер). Оно расположено на склоне горы и поражает необычным зелёным цветом воды, который образуется из-за произрастающих под водой водорослей. Водоём образовался в результате карстового провала около 20 тысяч лет назад. Учёные до сих пор занимаются исследованиями подземных пустот озера.
Дорогие наши читатели, если вы не знаете куда поехать, то езжайте в республику Марий Эл, она Вас удивит!
Хочется выразить огромную благодарность профессиональному марийскому фотографу, настоящему художнику красоты Евгению Никифорову. Как много мы узнали о Республике Марий Эл, какие красоты повидали! Это останется с нами навсегда.
Вәщ тыӑщ 18-25-мит хӑтӑтн Марий Эл мўвн финно-угорской айкеӑт ӑкӑтты ёх пӑта Валериан Петров нємпи хур вўты вәнтӑты вєр эщӑтман вәс. Валериан Петров шәңӑт — мари мир па финно-угрӑт кўтн айкеӑт ӑкӑтты па хур вўты вәтаң хәя вәс. Шӑь, хуты 2014-мит он ӑнтәма йис.
Интӑм щи вәнтӑты хӑр мари мир хур вўты вәтаң хә Евгений Никифоров эщӑтӑс. Тыв Коми мўв хур вўты хә Евгений Казаков, Удмуртия мўв эвӑт кӑтңӑн — «Байгурезь» нємпи газетайн кәща ӑңкӑр вәум хәя, ин рўтьщӑты мӑнум ики Валерий Нуриахметов па «Увинская газета» ух редактор Ольга Чичирко вәс па ма — Ёмвош эвӑт.
Йошкар-Ола вош
Лупы, сыры мойң ёх апӑта! Щирн мєт оӑңӑн мари мир єтутӑт єты хота тәтясыюв, щӑта єпӑң нянят, антӑт па па єтутӑт єсўв. Щӑта пўт кавӑртты мари нє хура вўсўв.
Йошкар-Ола вош Ай Кокшага юхан хонӑңӑн омӑс, щив хопн яңхсўв па хур вўсўв. Щи тумпи 16-нартупӑң хот эвӑт хурамӑң вош хур вєрсўв.
Еы «Кугарня» («апӑт ветмит хӑт») па «Ямде лий!» («эщӑта!») нємпи айат ёх па няврємӑт пӑта мари ясӑңӑн єтты газетайңӑн ёха мойңа яңхсўв. Мўң рәпатайўв оӑңӑн путӑртсўв.
Моркинской район
Кимит хӑтэвн Кутик-Кинер кәрта мӑнсўв. Щӑта мўң Шереганово кәртӑң «Мурисем» («Ар») нємпи тӑхийн ёхн авӑсыюв. ыв мари мир якӑт яксӑт, арисӑт, арсыр нарӑсъюхӑтн юнтсӑт. Әмӑщ, щи ансамблян няврємӑт ищи вәӑт, щирн ыв еы мари мир якӑт-арӑт тәӑт. ыв хущэа нарӑс сыйт хӑншты айат хә вә.
Щи юпийн мари мир писатель хә Миклай Казаков (1918-1989 вәум оӆаӆ) музей-хот аьсы. Щӑта иса щиты хӑйсы, хуты ўв вәс. ўв ӑшколайн стихӑт хӑншты оңитӑс, 1938-мит он оӑң киникай єтӑс. ўв хӑншӑс, хутыса мари мира советской ащ пурайн вәты мосӑс, арсыр мирӑт кўтн әхсӑңа вәты вєр оӑңӑн. Вуаң аьн аясӑс, щи пурайн кӑт киника хӑншӑс. 1950-мит он «Поэзия — мосты әйңєм» киника вўраңӑн Сталин хон ики эвӑт премия хоумтӑс. аь юпийн арсыр мир путрӑт мари ясӑңа тулмащтӑс. Миклай Казаков путрӑт, стихӑт ищи сыр-сыр ясңӑта тулмащтӑсыйт.
Щи тумпи тӑм тӑхийн мари мир хот вә, щӑта уша вєрсўв, муй щирн катра пурайн мари мир вәсӑт. Тӑм кәрт эвӑт Вуаң ая 74 хуят мӑнсӑт, 28 ики юхы ӑн кєрӑсӑт.
Ӛхӑт Йошкар Сер (Вурты мўв) нємпи кева нух яңхсўв. Тӑта яна вурты мўв. Мўв хирты учёной ёх уша вєрсӑт, хуты щӑта кӑтсыр казанской па пермской йис мўвңӑн яха хойсӑңӑн. Кев эвӑт Юрдур па Шереганово кәртңӑн кӑӆӑңӑн. Тӑм тӑхийн Вурты киникайн хӑншум єнумты утӑт па войт вәӑт.
Тӑмхӑт мўң Валериан Петров шәңӑт шавиюм тӑхия яңхсўв, ям нумӑсн ўв оңӑн нәмӑмӑсўв. ўв мари па финно-угрӑт пӑта ар ям вєр вєрӑс. ўв унтасӑн 2005-мит он финно-угорской айкеӑт ӑкӑтты ёх пӑта хурӑт вўты вәнтӑты оӑң хӑр эщӑтман вәс. Щӑта Лидия Александровна име пиа хўв мӑр путӑртсўв. ўв мўңева шєңк амтӑс.
Етн «Морко мланде» («Моркинской мўв») нємпи газета хота яңхсўв. Ин щӑта ух редактора Анатолий Титов вә. Сыры ар о щӑта кәщая Валериан Петров вәс.
Волга ас шәпи…
Хәмит хӑтӑн аӑңсахӑт Юрино кәрта мӑнсўв. Щӑта Шереметев замок хот вантсўв. 1812-мит он Нижегородской губерния щурӑс хә Василий Сергеевич Шереметев (Шереметев граф хиы) Юрино кәрт әтӑс. 1874-мит он замок хот омӑсты оңитӑс, тәп 1915-мит он етшуптӑсэ. 1916-мит он Пётр Васильевич Шереметев ӑнтәма йис. Щи- замок хуща ар ут йипатты мос. Ин щӑта и пєлӑк мойң ёх пӑта вәты-хоты хот вєрсы. Кашӑң о щӑта рўщ генерал Михаил Скобелев хә нємуп «Скобелевской ўңтупсы» вәя. Вантэ, ўв апще Ольга Дмитриевна Скобелева Василий Петрович Шереметев имия вәс.
Щӑта мўң Волга ас шәпи Козьмодемьянск вош вәнты мӑнсўв. Ма вәупсємн вещи щи вуаң ас шиваӑсум, имухты щи ас оӑңӑн арӑт нәмӑмӑсум. Ма Ай Ас хонӑңӑн єнумсум, щирн иса пурайн нәмӑссум, хуты щит Асєм.
Козьмодемьянск вошн ар щурас ёх катра хотӑт вәӑт, вантэ, сот о юхы ыв хў па юх тынысӑт. Ин щӑта хәум вән тӑхи рәпит. «Потенциал» па «Копир» тӑхеңӑн ёх машинайт, тракторӑт пӑта мосты щўңкӑт вєрӑт. «Мария» тӑхийн имет арсыр әмӑтсухӑт ёнтӑт.
Тӑмхӑт вәщ тыӑщ 20-митн Козьмодемьянск вош 435 о постӑс, щирн вән етнхот вәс. Вантэ, 1552-мит он Иван Грозной хон икев тӑта вош омӑсты партӑс.
Етн горной мари мир кәрт-музея яңхсўв па вантсўв, муй щирн катра пурайн щи мир вәс. Тыв Горномарийской драматической театр ёх мари мир хурамӑң әмӑтсухӑтн юхӑтсӑт, мўң ыве арсыр щирн хўра вўсӆўв. Щӑта ыв Волга асӑң чехонь па синец хўӑт кавӑртсӑт па мўңев апӑтсӑт. Волга ас хонӑңӑн вәты мари мир ищи йистєн хў веман вәсӑт.
Па хӑтӑн «Бендериада-2018» емӑңхӑт вәс. Щит 1995-мит о вўш эвӑт эщӑты. Вантэ, Ильф па Петров хӑншум «12 вәас» киникайн хӑншман, мӑттэ ки, Остап Бендер тӑта вәс. Козьмодемьянск вошн «Остап Бендер» музей вә. Вош кўтн вәас пӑта кев хурас вєрсы.
«Щорӑс сєм» нємпи мӑӑң
Марий Эл мўвн мєт ар сойм, кев вә. Щирн еы Шиндыръялы кәрта ӛшэв мӑнӑс. Щӑта мўң Аламнер кев вантсўв. Кәртӑң мир лупсӑт, сыры тӑм кев хуща кәрт вәс, щӑта тынєсты па аясты ёх вош тывӑс — щит горномарийской мўв хон вош иты вәс. Ин тӑта мўв хирты учёной ёх рәпитӑт. Кашӑң о йис вәупсы емӑңхӑт эщӑты. Ешавә, мосӑң, Аламнер музей-заповедника йи.
Тӑм кәртӑн мўң ям ими пиа вәтаңа йисўв. Нєм Людмила Бычкова. Сыры ўв Горномарийской драмтеатр хуща якты-ариты ёх пӑта әмӑтсухӑт ёнтӑс. Ин рўтьщуман вә па мари мир әмӑтсухӑт ёнтӑ. Мўң ўве хурамӑң ернасӑн хура вўсэв.
Юхи мӑнмєм епийн мўң Шарибоксад кәрта яңхсўв, щӑта «Щорӑс сєм» нємпи хурамӑң мӑӑң вантсўв. Мӑӑң ипийн турн єнмӑ, щит эвӑт вусты йиңк тӑй. Учёный ёх лупӑт, щит хәс щурӑс о юхы тывӑс.
Тӑм хур вўты хӑр эщӑтум хәя Евгения Никифорова вән пәмащипа ясӑң лупўв. Щимурта ар хурамӑң тӑхи вантсўв, мари мир вәупсы оӑңӑн ар ям па әмӑщ ут уша вєрсўв.
Газетаев ўңӑтты ёх, хурамӑң Марий Эл мўва мойңа яңхаты!