Поклонники этномоды вновь встретятся на Фешн-конкурсе в Ханты-Мансийске

  • Русский
Поклонники этномоды вновь встретятся на Фешн-конкурсе в Ханты-Мансийске

В период с 19 по 21 октября 2018 г. в рамках Регионального форума национального единства «Югра многонациональная» во второй раз состоится Фешн-конкурс команд муниципальных образований Югры «Этномода».

Организаторами конкурса выступают Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Окружной Дом народного творчества».

Целью Фешн-конкурса является стимулирование интереса населения к национальному костюму в муниципальных образованиях Югры, посредством художественной трансформации его традиционного стиля.

К участию будут приглашены команды муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры - участники Регионального форума национального единства «Югра многонациональная».

По условиям конкурса, каждому участнику предоставляется время до 3 минут для выхода - демонстрации костюма. Выход должен быть представлен в художественной форме, возможно использование элементов театрализации, песня, танец, легенда, игра и т.п., обязательно музыкальное сопровождение: использование фонограммы, либо «живой звук».

По результатам конкурса будут учреждены звания Лауреата I, II, III степени. Участники, отмеченные за высокое художественное и исполнительское мастерство, будут награждены специальными дипломами.

Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»

 

Адрес редакции

628011, г.Ханты-Мансийск, ул.Комсомольская, 31
тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

Хӑнты ясӑң

Вр.и.о директора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

Зам. директора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Новьюхова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

Лӯимā срипос

Вр.и.о директора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В.В.
Телефон (3467)33-23-09

Учредители

Учредитель
Дума, Правительство ХМАО - Югры

Издатель
Департамент общественных и внешних связей ХМАО - Югры