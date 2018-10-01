Поклонники этномоды вновь встретятся на Фешн-конкурсе в Ханты-Мансийске

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В период с 19 по 21 октября 2018 г. в рамках Регионального форума национального единства «Югра многонациональная» во второй раз состоится Фешн-конкурс команд муниципальных образований Югры «Этномода».
Организаторами конкурса выступают Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Окружной Дом народного творчества».
Целью Фешн-конкурса является стимулирование интереса населения к национальному костюму в муниципальных образованиях Югры, посредством художественной трансформации его традиционного стиля.
К участию будут приглашены команды муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры - участники Регионального форума национального единства «Югра многонациональная».
По условиям конкурса, каждому участнику предоставляется время до 3 минут для выхода - демонстрации костюма. Выход должен быть представлен в художественной форме, возможно использование элементов театрализации, песня, танец, легенда, игра и т.п., обязательно музыкальное сопровождение: использование фонограммы, либо «живой звук».
По результатам конкурса будут учреждены звания Лауреата I, II, III степени. Участники, отмеченные за высокое художественное и исполнительское мастерство, будут награждены специальными дипломами.
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»