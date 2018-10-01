Фестиваль национальных культур «Нам судьбой дана Родина одна» прошел в Ханты-Мансийском районе

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Фестиваль национальных культур «Нам судьбой дана Родина одна» прошел в Ханты-Мансийском районе

9 сентября в сельском поселении Шапша (Ханты-Мансийский район) в Доме культуры и Досуга проходил Фестиваль национальных культур «Нам судьбой дана Родина одна». В Фестивале приняли учатие клубные формирования Окружного Дома народного творчества, выступающие в рамках деятельности Автоклуба

В качестве почетного гостя была приглашена директор Окружного Дома народного творчества Елена Евгеньевна Исламуратова, являющаяся председателем Регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

В торжественной части программы Елена Евгеньевна выступила с приветственным словом для гостей и участников Фестиваля. Затем она наградила Благодарственными письмами представителей общественных организаций и руководителей учреждений культуры Ханты-Мансийского района за вклад в сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России, гармонизации национальных и межнациональных отношений и популяризацию традиционной культуры народов, проживающих в Югре.

Кроме того, в концертной программе выступили представители Окружной школы медвежьих игрищ под руководством этнографа, кандидата исторических наук, Тимофея Алексеевича Молданова. Также зрителей и гостей мероприятия порадовали народными песнями Вокальный казачий ансамбль Центра русской культуры Окружного Дома народного творчества (руководитель клубного формирования Суворова Светлана Николаевна).

В рамках Фестиваля Окружным Домом народного творчества была организована выставка атрибутики обряда медвежьих игрищ, где были представлены музыкальные инструменты, ритуальные предметы (маски, посохи, халаты) и образ четырехрукого духа-покровителя Пашит Ворт.

Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»

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