Методическая помощь в Оn-line формате. Окружной Дом народного творчества провел семинары для работников культуры

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Методическая помощь в Оn-line формате. Окружной Дом народного творчества провел семинары для работников культуры

В целях оказания методической помощи учреждениям Югры, Окружной Дом народного творчества ежегодно организует Оn-line семинары «Формирование заявки (заполнение анкеты-паспорта) объекта нематериального культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» для внесения в Реестр объектов нематериального культурного наследия народов Югры (Реестр ОНКННЮ) на сайте http://ugra-nasledie.ru.

К участию в семинарах приглашаются специалисты учреждений культуры, представители общественных организаций, специалисты образовательных и научных учреждений, которые ведут деятельность в области сохранения, развития и популяризации нематериального культурного наследия народов, проживающих в Югре.

Так, 4 и 5 октября 2018 года состоялись семинары для специалистов учреждений культуры Березовского, Кондинского, Нефтеюганского, Нижневартовского, Октябрьского районов и городов Нижневартовск, Нефтеюганск, Югорск.

Программа семинара по формированию Реестра ОНКННЮ была выстроена с учетом появления новых функциональных возможностей сайта http://ugra-nasledie.ru и включала в себя следующие вопросы:

- Информационные ресурсы в презентации нематериального культурного наследия народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- Методика и форматы описания объектов. Особенности технической подготовки иллюстративных материалов;

- Порядок и условия размещения информации о персоналиях в Реестре объектов нематериального культурного наследия народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В настоящее время Окружной Дом народного творчества продолжает прием заявок на объекты нематериального культурного наследия народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и персоналии в раздел «Носитель, исполнитель и мастер фольклора коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». Прием заявок продлится до 9 ноября 2018 года.

Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»

Пт, 10/12/2018 - 14:47

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