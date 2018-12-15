В Москве состоялся второй Медиафорум этнических и региональных СМИ

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В Медиафоруме приняли участие 143 СМИ из 55 регионов РФ, 15 госуниверситетов и 80 национально-культурных объединений. С приветственным словом от мэра Москвы Сергея Собянина Медиафорум открыл руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков. Он отметил: «Мне очень приятно, что так много желающих захотели поучаствовать в нашем Медиафоруме. Конечно же, нам есть, что вам рассказать и показать, но и вы приехали с прекрасным и ценным «багажом» того, что делается в регионах. Я с уверенностью могу сказать о том, что с каждым годом интерес к проблеме национальных отношений у людей растет».
На Медиафоруме обсуждалась одна из важных проблем функционирования медиа в регионах – их финансирование. Глава департамента по национальной политике Управления внутренней политики администрации Президента Татьяна Вагина предложила выработать критерии, определяющие необходимость господдержки СМИ. По её мнению, неэффективно «размазывать госсредства на всех тонким слоем».
«Если в регионе, где люди говорят на родном языке, 3–5% населения читают прессу на родном языке, то изданию должна быть гарантирована господдержка», - отметила она.
В России зарегистрированы более 70 тысяч средств массовой информации, из них больше 2 тысяч выходят на языках народов России, в основном, это газеты. Намного меньше телеканалов и радиостанций, вещающих на родных языках.
По словам президента Гильдии межэтнической журналистики, члена Президентского совета по межнациональным отношениям Маргариты Лянге, межнациональная тема считается не прибыльной для СМИ и не «рекламоемкой». В некоторых национальных республиках потихоньку исчезают издания на языках народов России. «К примеру, в Калмыкии и Бурятии, похоже, не осталось ни одного районного издания на национальном языке», - добавила она.
На форуме признали, что основными проблемами являются невысокая квалификация журналистов и отсутствие специалистов для работы со СМИ в национально-культурных организациях, а также плохо выстроенные взаимоотношения с чиновниками.
Значимым событием Медиафорума стал запуск проекта по обмену этнокультурным видеоконтентом для региональных телекомпаний. Представители 10 региональных телеканалов - из Северной Осетии, Бурятии, Карачаево-Черкессии, Марий Эл, Удмуртии, Ямала, Новосибирска, Оренбурга, Томска, Екатеринбурга нажали символическую «красную кнопку» и дали старт этому проекту. Платформу для обмена видеоматериалами планируют открыть в 2019 году. Качественным этнокультурным контентом охватят аудиторию численностью более 12,5 млн человек.
Декан факультета журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Елена Вартанова рассказала коллегам о программе обучения журналистов и квалификационной переподготовке. В дальнейшем, эта же тема обсуждалась на отдельной площадке форума. Программа, разработанная в МГУ, станет основой для обучения межнациональной темы в профильных вузах страны.
Также была отмечена необходимость переобучить чиновников и помочь им выстроить отношения со СМИ, так как порой журналистам просто не предоставляется нужная информация. По этому поводу Маргарита Лянге отметила, в стране назрела необходимость не только озвучивать проблемы, но и предлагать своё решение власти для наиболее эффективной работы сообщества СМИ, освещающего межнациональную тему. «Нужно улучшить наши взаимоотношения для того, чтобы в информационном пространстве России наконец-то в полный голос зазвучала тема межэтнических отношений и тема нашего этноконфессионального многообразия», - резюмировала она.
Вечером участники Медиафорума побывали на церемонии награждения победителей Х юбилейного конкурса «СМИротворец», который проходил на главной сцене музыкального театра «Геликон-Опера». Финал посетило более 500 гостей. Событие было организовано Гильдией межэтнической журналистики и Федеральным агентством по делам национальностей и стало праздничным завершением напряженной работы второго Медиафорума. В конкурсе приняли участие 1049 различных СМИ из 85 регионов нашей страны, из представленных 10396 работ жюри отобрали лучшие.
Галина Кондина