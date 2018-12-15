Региональная неделя депутата Государственной Думы Татьяны Гоголевой

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В ходе региональной недели, прошедшей с 26 ноября по 2 декабря, депутат Государственной Думы Татьяна Гоголева работала в Ханты-Мансийском районе и в г. Ханты-Мансийске.
В рамках недели приема граждан, объявленной партией «Единая Россия» ко дню ее 17-летия, совпавшей по срокам с региональной неделей депутатов Государственной Думы, Татьяна Гоголева провела два приема граждан по личным вопросам.
В селе Горноправдинске Ханты-Мансийского района к депутату обратилось 14 человек. Первое обращение было коллективным, 9 сельчан обратились по вопросу строительства больницы и дома культуры. Здание больницы начали строить еще в 2012 году, но до сих пор объект не введен в эксплуатацию. Более того, жители Горноправдинска возмущены выбором места для строительства больницы. Старожилы говорят, что ранее на этом месте было озеро, затем болото. Как пояснил заместитель главы Ханты-Мансийского района Руслан Ерышев, в настоящее время вопрос строительства больницы находится на стадии внесения изменений в проектную документацию, специалисты ищут оптимальное решение по изменению конструкции здания. Вопрос находится на контроле Губернатора Югры и курирующих заместителей.
Что касается строительства дома культуры, Руслан Ерышев объяснил, что данный объект включен в адресную инвестиционную программу на 2020-2021 годы. Жители села, опасаясь повторения истории с больницей, в недоумении, что по данному объекту до сих пор не утверждено место под застройку.
Татьяна Гоголева так прокомментировала ситуацию: «Разделяю обеспокоенность жителей Горноправдинска вопросами строительства двух важных социальных объектов – больницы и дома культуры. Местной власти необходимо проводить общественные слушания при принятии управленческих решений по размещению и строительству таких важных социальных объектов. Важно выстроить конструктивный диалог с гражданским обществом, к чему призывает наш президент. Со своей стороны я также готова оказывать поддержку жителям села в выходе на результат в строительстве и больницы, и дома культуры».
Другие обращения заявителей касались жилищно-коммунальной сферы, предоставления жилья, а также вопроса целесообразности включения деревянных домов с большим процентом износа в реестр фонда капитального ремонта. В Горноправдинске довольно много деревянных двухэтажных домов, которые имеют процент износа более 70%. Все они включены в реестр Фонда и люди платят немалые взносы на капремонт. Между тем их дома стоят в очереди на капремонт на далекие годы вперед. Люди обеспокоены тем, что пока они ожидают очередь на проведение капремонта, их дома уже будут признаны ветхими и подлежащими сносу. «Здесь необходимо внесение изменений в порядок включения таких домов в реестр Фонда капитального ремонта. Об этом же говорил Министр строительства РФ Владимир Якушев. Со своей стороны, я также возьму эту тему в работу, здесь очевидна необходимость донастройки управленческих решений», - отметила Татьяна Гоголева.
Во время приема граждан в местной общественной приемной партии «Единая Россия» в г.Ханты-Мансийске в адрес депутата обратилось три человека. Первое обращение было связано с изданием учебников по мансийскому языку для начальных классов. Новые учебники были изданы в этом году и к началу учебного года поступили во все школы округа, где ведется преподавание родного языка. Ученый посетовала на то, что в учебниках содержится очень много орфографических и стилистических ошибок и др. Необходимо переиздание учебников, привлечение к этой работе грамотных специалистов и учителей, которые работают в школах. Татьяна Гоголева отметила, что здесь нужен комплексный подход к решению данной проблемы. Необходима, прежде всего, подготовка профессиональных кадров, проведение курсов повышения квалификации учителей. По вопросу переиздания учебников депутатом запланировано отдельное совещание совместно с Департаментом образования и молодежной политики Югры.
Другие обращения граждан касались подготовки кадров музейных работников, необходимости модернизации музея под открытым небом «Торум Маа», жилищных проблем, связанных с обманутыми дольщиками.
В завершении региональной недели депутат Татьяна Гоголева приняла участие в совещании, проводимом совместно с Ассамблеей представителей коренных малочисленных народов Севера, по вопросу подготовки к проведению Международного года родных языков коренных народов в 2019 году, объявленному Организацией объединенных наций. Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев в начале ноября подписал распоряжение об утверждении организационного комитета по подготовке и проведению в 2019 году в Российской Федерации Международного года родных языков коренных народов, где Татьяна Гоголева была включена в состав данного оргкомитета.
Накануне региональной недели парламентарий приняла участие в заседании первого оргкомитета в Федеральном агентстве по делам национальностей России, где участники заседания обсудили проект Плана проведения Международного года родных языков коренных народов в России, а также было рекомендовано регионам подготовить свои аналогичные решения.
Участники заседания в Ханты-Мансийске обсудили предложения в региональный план проведения Года, а также предложили кандидатуры в региональный оргкомитет по проведению Года родных языков на территории Югры.