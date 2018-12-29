В 2019 году в Югре пройдет более 50 мероприятий, направленных на развитие, сохранение языков и культуры коренных малочисленных народов Югры

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28 декабря в Ханты-Мансийске прошла рабочая встреча представителей коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа-Югры с и.о. директора департамента общественных и внешних связей Константином Репиным. На совещании обсуждался план мероприятий на 2019 год, направленный на сохранение, развитие, популяризацию традиционной культуры, фольклора, традиций, языка, национальных промыслов и ремёсел коренных малочисленных народов Югры.
Приветствуя участников встречи, и.о. директора департамента общественных и внешних связей Югры Константин Репин отметил, что данная встреча была инициирована неслучайно. В автономном округе и за его пределами проходит большое количество мероприятий по инициативе и с участием коренных малочисленных народов Югры.
– Учитывая, что эти народы обладают уникальной культурой и богатым наследием, а также, то что 2019 год объявлен Генеральной Ассамблей ООН Международным годом родных языков коренных народов, для нас очень важно не только сохранить и преумножить уже имеющиеся достижения, но и обеспечить их трансляцию на межрегиональном и международном уровнях, – сказала Константин Репин.
В 2019 году исполнительными органами государственной власти автономного округа запланировано более 50 мероприятий. Все они направлены на реализацию плана мероприятий по Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера.
По мнению депутата окружной Думы Югры Александра Новьюхова, такие встречи необходимо сделать ежегодными и наладить ещё более тесное взаимодействие общественных организаций, лидеров коренных народов с представителями органов власти. Подводя итоги уходящего года, депутат окружной Думы отметил новые проекты, которые были реализованы при такой совместной деятельности: «Очень важно в 2018 году губернатор Югры Наталья Комарова на заседании Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям предложила внести изменения в федеральный закон, регулирующий вопросы, связанные с алфавитом родных языков коренных малочисленных народов. Для коренных малочисленных народов это очень серьезная и большая заявка, так как данную проблему нельзя решить на региональном уровне».
Говоря о плане на 2019 год, он выделил два мероприятия, которые не останутся без внимания – это 30-летний юбилей общественной организации «Спасение Югры», а также 30-летний юбилей мансийской газеты «Луима сэрипос».
Александр Новьюхов предложил взять этот план за основу и максимально эффективно работать по пунктам и реализовывать большие глобальные проекты, заявленные на международных площадках.
Самыми большими и глобальными событиями в 2019 году станут такие мероприятия как конкурс профессионального мастерства среди оленеводов на кубок Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, обряд поклонения Водному Духу Вит Хону на международных соревнованиях по гребле на обласах на кубок Губернатора Югры, V съезд оленеводов России, Кубок России по северному многоборью.
Также на встрече был презентован новый 22 выпуск окружного литературно-художественного альманаха «Эринтур», изданного по инициативе окружной организации «Союз писателей Югры», литературного фонда «Дорога жизни». Сборник выпущен при поддержке департамента общественных и внешних связей Югры.
Людмила Теткина