В Югре приступили к разработке новой линейки учебников по мансийскому языку для 5-9 классов

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Как рассказал директор департамента образования и молодёжной политики Югры Алексей Дренин, к разработке данных учебников привлечён большой авторский коллектив.
– С одной стороны, это авторы, которых привлекает издательство «Просвещение», т.е. федеральные эксперты. С другой стороны, большой авторский состав автономного округа – это научные сотрудники Обско-угорского института прикладных исследований и разработок, а также учителя мансийского языка, имеющие большой опыт преподавания, – сообщил директор окружного департамента образования и молодёжной политики.
Необходимо отметить, что в Югре впервые за много лет была разработана новая линейка учебников по мансийскому языку для 1-4 классов, и к 1 сентября 2018 года была поставлена в те школы, где ведётся преподавание родного языка. По мнению Алексея Дренина, это серьезный шаг, так как учебные пособия, которые были до этого, устарели.
При этом директор департамента отмечает, что работа предстоит достаточно сложная.
– Линейка 1-4 классов была, и об этом говорит сам авторский коллектив, не столь сложна в составлении. Там уровень преподавания и материалов попроще. В связи с тем, что с каждой ступенью усложняется работа над пособиями, авторский коллектив выступил с просьбой несколько увеличить срок разработки. Планируется, что учебник по мансийскому языку для 5 класса будет издан к 1 сентября 2019 года. Линейку 9-го класса планируется завершить в декабре 2019 года, потому что работа там действительно достаточно сложная, – рассказал Алексей Дренин.
После завершения данной работы в Югре приступят к разработке новых учебников по хантыйскому языку.
Людмила Теткина