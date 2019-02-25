Школа Медвежьих игрищ в формате on-line

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21 февраля отмечается Международный день родного языка, а 2019 год объявлен ООН Международным годом языков коренных народов.
В мире насчитывается порядка 7 тысяч языков. Один из них – язык народа ханты, которому учит детей в Окружной школе Медвежьих игрищ Тимофей Молданов – сотрудник Окружного Дома народного творчества, кандидат исторических наук.
Тимофей Алексеевич проводит занятия непосредственно в АУ ОДНТ в специально оборудованном помещении, подключает видео-трансляцию для родителей через социальную сеть в режиме on-line. В период февральских морозов, Тимофей Алексеевич выкладывал учебный материал для своих учеников дистанционно на личной странице Вконтакте. Данный материал получил отклик не только среди постоянных учеников Тимофея Алексеевича, но и среди других его подписчиков, интересующихся хантыйским языком, проживающих, в том числе, в Ямало-Ненецком автономном округе. В комментариях к публикациям идет живое общение, перечисляются возможные варианты перевода предметов и явлений. Так, к примеру, слово «Снег» у ненцев имеет 42 различных варианта написания.
На своей странице Тимофей Алексеевич регулярно выкладывает названия животных, тексты песен, приветствия и пожелания доброго утра на русском и хантыйском языках. Наибольший интерес вызвала терминология родства. Ведь семья – это первое, что окружает человека в жизни, и, конечно, детям стало интересно узнать, как на родном языке звучат слова бабушка, дедушка, сын, дочь, мужчина, женщина.
«Моим главным желанием, является желание сохранить язык, культуру и традиции народов Ханты. Я призываю каждого носителя Хантыйского языка поставить перед собой задачу: обучить ближних хотя бы базовому набору слов. Это станет огромным вкладом в сохранение языка. Нам следует с гордостью говорить о своём народе, языке, традициях. Учить этому наших детей, нести в народ, развиваться самим и самое главное не бояться проявлять интерес к чему-то новому», - пишет на своей станице Тимофей Алексеевич.
Учитывая интерес к данной тематике, в дальнейшем мы будем систематизировать материалы и публиковать своеобразный интернет-словарь под хэштегом #УчимЯзыксМолдановымТА в социальных сетях и на официальном сайте ОДНТ.
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»