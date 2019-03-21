Музыкально-литературный вечер «Всемирный день поэзии»

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21 марта 2019 года в 16.00 в филиале Государственного художественного музея «Дом-музей народного художника СССР В. А. Игошева» состоится литературно-музыкальный вечер «Всемирный день поэзии» с участием членов Ханты-Мансийской окружной общественной организации «Союз писателей России» и молодежного литературного объединения «Югорские ваганты».
Этот день отмечается с 1999 года по решению ЮНЕСКО, в котором говорится: «Поэзия, может стать ответом на самые острые и глубокие духовные вопросы современного человека — но для этого необходимо привлечь к ней как можно более широкое общественное внимание».
Свои стихи на вечере прочитают детский писатель и поэт Наталья Пивоварчик, член Союза российских писателей Анастасия Сенькина, руководитель литературного объединения «Югорские ваганты» Елена Капитанова, Наталья Никифорова, Алла Иштимирова-Посохова, Елена Аушева.
В музыкальной части вечера в исполнении студентов Центра искусств для одаренных детей Севера прозвучат романсы на стихи русских поэтов А. Кольцова, Ф. Тютчева, А. Фета, а также замечательный квартет из оперы П. Чайковского «Евгений Онегин».
Приглашаем проникнуться возвышенными образами классической и современной поэзии. Вход свободный!
Дом-музей народного художника СССР В. А. Игошева