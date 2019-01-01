Состоялась презентация начального православного молитвослова на хантыйском языке

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Не так давно вышел в свет первый православный молитвослов на тром-аганском говоре сургутского диалекта хантыйского языка. Презентация издания состоялась 21 марта 2019 года в День Православной книги в Государственной библиотеке Югры города Ханты-Мансийска.
Автором проекта, составителем, редактором книги является директор муниципального казённого учреждения «Русскинской центр досуга и творчества» Ольга Васильевна Звонова. На хантыйский язык молитвы перевела носитель тром-аганского говора сургутского диалекта хантыйского языка Феоктиста Ивановна Смирнова. Научным редактором текстов стала доктор филологических наук Наталья Борисовна Кошкарева.
Основной целью издания молитвослова стало сохранение языка. Как говорит Ольга Звонова, язык – это человек, пока жив родной язык, будет жить и культура: «Мне посчастливилось попасть в с. Русскинская и познакомиться с совершенно другим менталитетом, с другим языком, с удивительно красивым, очень сложным, для меня близким и родным, языком народа ханты. Я живу там уже более 17 лет. Ранее занималась исследованием гидронимов, мне интересна была структура хантыйского языка». По словам Ольги Васильевны, издавая молитвослов, они хотели, прежде всего, дать возможность представителям народа ханты обращаться к Богу на своём родном языке так, как им понятно. О. Звонова реализовала уже два проекта. Первый проект – организация просветительских экспедиций на территории проживания тром-аганских ханты Сургутского района. Второй проект – издание молитвослова.
Перевод молитв осуществлялся в процессе экспедиционных выездов. Ольга Васильевна рассказала, как это происходило: «Для начала нам нужно было познакомиться с этими людьми, с их мнением. Работа была очень длительной. Работали сначала дистанционно, искали, подбирали нужные слова. Ведь это богословская лексика, очень сложно было сделать перевод этих слов на хантыйский язык. Для перевода одного нашего слова требовалось несколько хантыйских слов. Надо было это сделать так, чтобы было понятно и нашей молодёжи». Первая исповедь сургутских ханты происходила на Лебяжьем озере, куда нужно было добираться несколько километров пешком. Самой первой была переведена одна из главных молитв «Отче наш».
В числе почётных гостей на презентации был настоятель Храма в честь апостола Андрея Первозванного (с. Русскинская Сургутского района) Отец Димитрий, который также принимал участие в просветительских экспедициях на территории проживания тром-аганских ханты Сургутского района, он отметил: «Нам помогало много людей, чтобы преодолевать те трудности, с которыми пришлось столкнуться во время экспедиционных выездов. Самое главное – это книга издана, много людей потрудились. За прошедший год приняли крещение более 20 человек представителей народа ханты. Работа ведётся, люди приходят к нам, мы с ними беседуем простым понятным языком, доносим те истины, которые в христианстве считаются самыми главными – это любовь, понимание, помощь друг другу. Изданная книга – это большой вклад в общем деле сохранения языка».
Кандидат филологических наук Федосья Макаровна Лельхова поделилась своим мнением: «Я рада, что вышла новая книга. Изданий на сургутском диалекте не так много. Молитвослов, конечно же, вносит определённый вклад в развитие хантыйского языка, в развитие хантыйской письменности. Эта группа сургутских ханты находится под влиянием нетрадиционного религиозного течения. Молитвослов, думаю, поможет им вернуться в православный храм».
Надежда Рагимова