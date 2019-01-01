Скоро будут известны имена победителей конкурса «Завещание предков»

- Русский
Филиал ГРДНТ им. В. Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации» завершил приём работ на VIII Международную выставку-конкурс детского творчества по мотивам финно-угорских сказок, легенд и преданий «Завещание предков».
До 1 апреля члены жюри отсмотрят работы и выявят победителей по возрастным категориям и номинациям: «Живопись», «Графика», «Печатная графика», «Работа с пластическими материалами», «Работа с природными материалами», «Работа с тканью», «Народная открытка», «Мультимедиатворчество». Конкурсная работа, наиболее полно раскрывающая тематику выставки, будет удостоена звания «Гран-при».
Всего на конкурс поступили 422 работы из 16 регионов России, а также из Венгрии, Финляндии и Эстонии. Больше всего заявок пришло из Республики Коми, Республики Мордовия, Удмуртской Республики, Ленинградской области, Республики Карелия и Республики Марий Эл. Самыми популярными, как и в предыдущие годы, оказались номинации «Живопись» и «Графика».
По итогам конкурса сформируются передвижная выставочная экспозиция и видеогалерея детского художественного творчества, которые будут демонстрироваться в регионах России и финно-угорских странах.
Открытие VIII Международной выставки-конкурса детского творчества по мотивам финно-угорских сказок, легенд и преданий «Завещание предков» запланировано на 25 апреля в Финно-угорском культурном центре Российской Федерации.
Учредитель выставки-конкурса – Государственный Российский Дом народного творчества имени В. Д. Поленова. Организатор – филиал ГРДНТ им. В. Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации». Официальный партнёр – Общероссийское общественное движение «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации».
Информационный центр "Финноугория"