Скоро будут известны имена победителей конкурса «Завещание предков»

  • Русский
Скоро будут известны имена победителей конкурса «Завещание предков»

Филиал ГРДНТ им. В. Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации» завершил приём работ на VIII Международную выставку-конкурс детского творчества по мотивам финно-угорских сказок, легенд и преданий «Завещание предков».

До 1 апреля члены жюри отсмотрят работы и выявят победителей по возрастным категориям и номинациям: «Живопись», «Графика», «Печатная графика», «Работа с пластическими материалами», «Работа с природными материалами», «Работа с тканью», «Народная открытка», «Мультимедиатворчество». Конкурсная работа, наиболее полно раскрывающая тематику выставки, будет удостоена звания «Гран-при».

Всего на конкурс поступили 422 работы из 16 регионов России, а также из Венгрии, Финляндии и Эстонии.  Больше всего заявок пришло из Республики Коми, Республики Мордовия, Удмуртской Республики, Ленинградской области, Республики Карелия и Республики Марий Эл. Самыми популярными, как и в предыдущие годы, оказались номинации «Живопись» и «Графика».

По итогам конкурса сформируются передвижная выставочная экспозиция и видеогалерея детского художественного творчества, которые будут демонстрироваться в регионах России и финно-угорских странах.

Открытие VIII Международной выставки-конкурса детского творчества по мотивам финно-угорских сказок, легенд и преданий «Завещание предков» запланировано на 25 апреля в Финно-угорском культурном центре Российской Федерации.  

Учредитель выставки-конкурса – Государственный Российский Дом народного творчества имени В. Д. Поленова. Организатор – филиал ГРДНТ им. В. Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации». Официальный партнёр – Общероссийское общественное движение «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации».

Информационный центр "Финноугория"

Ср, 03/27/2019 - 09:59

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВК ОК FB

ХӐНТЫ ЯСӐҢ

Вр.и.о. директора – Кондина Г. Р.
Телефон (3467)33-22-72

Зам. директора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Рагимова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

ЛӮИМ СРИПОС

Вр.и.о. директора – Кондина Г. Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В. В.
Телефон (3467)33-23-09

Учредители

Учредитель
Дума, Правительство ХМАО - Югры

Издатель
Департамент общественных и внешних связей ХМАО - Югры