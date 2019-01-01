Как получить деньги вкладчику, если у банка отозвали лицензию?

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Банковские вклады остаются одним из самых популярных способов сбережений среди населения. И хотя проценты по вкладам в настоящее время составляют 5-7% годовых, у них есть одно довольно значительное преимущество – надежность. В отличие от вложений в другие финансовые инструменты вклады в банках РФ застрахованы государством. Какие средства подлежат обязательному страхованию, и что делать вкладчику в случае отзыва лицензии у банка? Ответы на эти и другие вопросы подготовили специалисты Отделения Тюмень Уральского ГУ Банка России.
- Все ли банки в Российской Федерации участвуют в системе страхования вкладов, и где найти такую информацию?
- Предлагать клиентам открыть вклад могут только банки, участвующие в государственной системе страхования вкладов, которой управляет государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). Эта система создана специально для защиты прав вкладчиков российских банков. Прежде чем открывать счет или вклад в банке, необходимо убедиться, имеет ли он лицензию и является ли участником системы страхования вкладов. Это можно сделать на сайте Банка России в разделе «Информация по кредитным организациям» и на сайте АСВ в разделе «Перечень банков – участников ССВ». Также информация должна размещаться и на сайтах банков, и в офисах, где осуществляется обслуживание клиентов.
- Все вклады застрахованы?
- Система страхования вкладов защищает деньги частных лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей (ИП), а с 1 января 2019 года застрахованы и средства на счетах малых предприятий. Страхованию подлежат срочные вклады, вклады до востребования, текущие счета для расчетов по банковским картам, именные сберегательные сертификаты, средства на номинальных счетах, открытых опекунам или попечителям в интересах подопечных, а также на счетах эскроу, открытых для расчетов по сделке купли-продажи недвижимого имущества или по договору участия в долевом строительстве. При наступлении страхового случая (отзыва лицензии, либо введения в банке моратория на удовлетворение требований кредиторов) вкладчику выплачивается страховое возмещение в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в банке, но не более 1,4 млн рублей. По счетам эскроу сумма страхового покрытия составляет 10 млн рублей.
- Где и в какие сроки можно получить деньги после отзыва у банка лицензии?
- В течение 14 календарных дней со дня отзыва лицензии на осуществление банковских операций АСВ публикует в СМИ, размещает на своем сайте и в офисах банка информацию для вкладчиков о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения. Кроме того, АСВ направляет сообщение об этом всем вкладчикам банка. Выплата возмещения по вкладам осуществляется АСВ через банки-агенты, информация о которых также публикуется на сайте и в СМИ на 7 день после отзыва лицензии.
Денежные средства можно получить уже на 15-й день со дня отзыва лицензии, но необязательно обращаться в банк-агент в первые дни выплат. Получить страховое возмещение можно в течение всего срока ликвидации банка. Вкладчик- физическое лицо может выбрать удобный для него способ получения – наличными деньгами или безналично. Денежные средства ИП или малых предприятий подлежат перечислению на банковский счет, открытый для осуществления деятельности.
- Какие документы необходимо предоставить для получения возмещения по вкладу?
- При обращении за получением возмещения по вкладу необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, и заявление установленной формы. Наследник вкладчика одновременно с перечисленными документами представляет также документы, подтверждающие его право на наследство или право использования денежными средствами наследодателя, а представитель вкладчика нотариально удостоверенную доверенность.
- Как рассчитывается сумма возмещения, например, если вклад был в валюте или у вкладчика был кредит в этом же банке?
- Если вклад был открыт в иностранной валюте, то сумма возмещения по вкладам рассчитывается в рублях по курсу Банка России на день отзыва лицензии. Если же у вкладчика помимо вклада также был кредит в банке, то размер возмещения будет рассчитываться как разница между суммой обязательств банка перед вкладчиком и суммой встречных требований данного банка к вкладчику, возникших до дня наступления страхового случая.
Если вкладчик имеет несколько вкладов в одном банке, в отношении которого наступил страховой случай, возмещение выплачивается по каждому из вкладов пропорционально их размерам, но не более 1,4 млн рублей.
Специалисты Банка России советуют, если вы накопили больше 1,4 млн рублей, лучше хранить их в разных банках. Это гарантирует вам быстрый возврат средств в случае отзыва лицензии у банка.
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По информации ЦБ Российской Федерации (Банк России)