Врачи Югры готовятся провести Всемирный день здоровья

- Русский
Всемирный день здоровья отмечается ежегодно 7 апреля. В 2019 году Всемирная организация здравоохранения назвала темой дня здоровья «Всеобщий охват услугами здравоохранения».
Нижневартовск
5-го и 6-го апреля массовая акция «Мой статус-Здоров»! пройдет сразу на 2-х больших площадках города: в Старой части и в крупном торгово-развлекательном центре.
5-го апреля в 11:00 в СК «Магистральный» проверить свое здоровье приглашают жители старой части города.
На второй площадке в ТРЦ «ЮГРАМолл» в 10:00 ждут работающих горожан, которые не имеют возможности посетить лечебное учреждение с профилактической целью в будние дни в силу своей трудовой занятости.
Жители Нижневартовска смогут пройти медицинское обследование в Мобильном центре здоровья, где будет организована работа нескольких медицинских локаций: «кабинет забора крови» - обследование на содержание глюкозы и холестерина, приём гигиениста стоматологического, во время которого одновременно с осмотром полости рта можно пройти добровольное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, кабинет психолога - тестирование психоэмоционального состояния пациентов на аппарате «Глобал-М», «кабинет ЭКГ» - зона измерения объёма легких на аппарате «Спиролан» и приём врача-терапевта, на котором участники профилактического мероприятия получали заключительную консультацию доктора по результатам анализов и обследований, а также рекомендации по ведению здорового образа жизни и отказу от вредных привычек.
На площадках здоровья будет проходить оздоровительная гимнастика с инструктором ЛФК, пробежка с мастером спорта по бегу, любителей танцевать ждут на занятиях зумба-фитнес. Для детей пройдет игровая анимационная программа «Квест здоровья». В ходе акции будет работать фотозона «Мой статус «Здоров!».
Специалисты Нижневартовской психоневрологической больницы организуют мероприятие «В ритме ЗОЖ» для жителей города всех возрастов. Праздник здоровья начнется 7 апреля в 12:30 на площади Нефтяников. В программе: разминочная ЗУМБА, творческие номера, развлекательные конкурсы, семейная разминка с семьей Куштановых (чемпионы мира по кикбоксингу, известные спортсмены). В 13:45 стартует танцевальный батл, далее пройдет выступление участников социального проекта «Югорское долголетие» (серебряные волонтёры).
6 апреля в 10:00 Центр здоровья для детей Нижневартовской городской детской поликлиники совместно с благотворительным фонд помощи нуждающимся «Добро без границ» проведут для детей в возрасте 5-10 лет игровую программу, в которой ребята узнают основы здорового образа жизни. Акция пройдет по адресу: проспект Победы, 22а.
Сургут
5 апреля в Сургутском клиническом кожно-венерологическом диспансере пройдет День открытых дверей, где каждый желающий сможет получить бесплатную консультацию квалифицированных врачей-косметологов с подбором индивидуальных программ сезонного перепрограммирования и эстетической реабилитации. Записаться на прием можно по телефонам: 89505172219, 89505171866.
В этот же день пациенты и сотрудники Окружного кардиологического диспансера выйдут на пешую прогулку в парке «Кедровый лог». Возглавит движение спортсменов-любителей опытный инструктор из Центра физической подготовки «Надежда». Специалист расскажет об особенностях скандинавской ходьбы, а также продемонстрирует основные принципы владения техникой.
Ханты-Мансийск
В период со 2 по 8 апреля Ханты-Мансийский клинический кожно-венерологический диспансер принимает участие во Всероссийской акции «Будь здоров». В рамках акции жители города могут посетить консультацию врача-дерматовенеролога, пройти добровольное обследование на инфекции, передающиеся половым путем. Обследование бесплатное, при желании – анонимное. Целью акции является содействие укреплению общественного здоровья населения, привлечение внимания населения к важности профилактики заболеваний, передающихся половым путем, предотвращения развития факторов риска и приобщения к здоровому образу жизни. Для участия в мероприятиях необходимо обращаться в регистратуру учреждения по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул.Гагарина, 72, БУ «Ханты-Мансийский клинический кожно-венерологический диспансер», с 8-00 до 9-30 часов.
7 апреля в Ханты-Мансийской государственной медицинской академии в рамках «Всемирного Дня здоровья» состоятся спортивные соревнования среди сотрудников и студентов «Силовые эстафеты» и «Силачи старой школы».
Урай
5 апреля в 15.00 на стадионе «Нефтяник» пройдут мастер-классы по скандинавской ходьбе и нейроортопедической гимнастике по системе Белояр. Мероприятие проведет инструктор-методист по лечебной физической культуре БУ «Урайская городская клиническая больница» Светлана Потанина.
Нейроортопедические упражнения, из которых и состоит гимнастика Белояр, одновременно воздействуют и на мышцы, и на мозг, восстанавливая физическое здоровье и укрепляя дух. Занятия показаны в любом возрасте и почти при всех заболеваниях, травмах и их последствиях. Перечень противопоказаний весьма небольшой и касается в основном острой стадии заболевания или обострения хронических болезней.
«После занятий человек забывает о стрессах и депрессиях, заряжается бодростью и положительными эмоциями. Организм омолаживается, ослабевает пристрастие к вредным привычкам», – рассказала Светлана Потанина.
БУ «Центр медпрофилактики Югры»