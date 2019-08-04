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6 апреля в Ханты-Мансийске в пойме реки Горная состоялся VII Югорский лыжный марафон. Участниками и гостями спортивного события стали российские профессионалы и любители лыжного спорта, а также представители девяти зарубежных стран Франции, Швейцарии, Беларуси, Норвегии, Латвии, Польши, Чехии, Швеции и Казахстана.
Спортсменам и любителям было предложено три дистанции свободным стилем: 5 км, 25 км и 50 км. За всю историю лыжного марафона в этом году впервые число участников превысило 2,5 тысячи человек. Примечательно, что в этом раз число профессионалов и любителей, заявившихся на королевскую дистанцию в 50 км, превысило одну тысячу человек.
В рамках марафона также был совершён забег на охотничьих лыжах-подволоках. Его участниками стали представители коренных малочисленных народов Севера из с. Варьёгана Нижневартовского района и города Ханты-Мансийска.
В забеге приняло участие 17 этноспортсменов в традиционной национальной одежде. Ранее они бежали дистанцию в 1 километр, в этот раз – 2020 метров. Забег был приурочен к Всемирной шахматной олимпиаде, которая пройдёт в Югре в 2020 году.
Самое большее количество участников было из Варьёгана. По словам тренера команды Леонида Айваседа, первый раз в 2017 году он вывез только 5 спортсменов, на этот раз в Югорском лыжном марафоне приняло участие 12 человек. «В посёлке на традиционном празднике охотников-оленеводов наши спортсмены также принимают участие в забеге на охотничьих лыжах, там, конечно же, участников ещё больше. Регулярно тренируемся, сюда выбираем лучших. Здесь удерживаем лидирующие позиции. В прошлом году женский пьедестал был полностью нашим», – отметил Леонид Леонидович.
Юрий Покачев из Варьёгана приехал сюда уже второй раз: «Пробежал хорошо, мне понравилось. Участвую каждый год. Здесь в 2017 году мы командой заняли второе место. Я увлекаюсь мини футболом. Работаю в сельском доме культуры».
Ученица 6 класса Варьёганской средней школы Елизавета Айваседа приехала на соревнования первый раз. По её словам, подготовка к соревнованиям была серьёзной, так как эти лыжи не сравнимы с обычными, бегу на них нужны особые навыки.
Первое место среди мужчин занял ученик 10 класса Варьёганской средней школы Сергей Айваседа, второе место – Иван Мирон (с. Варьёган), третье место – Иван Гаврильчик (г. Ханты-Мансийск).
Среди женщин первой финишировала Раиса Гаврильчик (г. Ханты-Мансийск), второй – Ксения Айваседа (с. Варьёган), третьей – Ксения Айваседа (с. Варьёган).
Победитель соревнований Сергей Айваседа рассказал о том, как ему удаётся преодолевать дистанцию первым, поскольку он является частым призёром и на районных соревнованиях на охотничьих лыжах-подволоках: «Я с 11 лет начал тренироваться на лямбах, кроме того езжу на обласах. Эти лыжи сильно отличаются от обычных лыж. Самое главное, нужно правильно дышать во время гонки. Когда мы приезжали сюда первый раз, я занял второе место, сейчас – первое».
Призёр среди женщин Раиса Гаврильчик является преподавателем детского этнообразовательного центра «Живой ручеёк» г. Ханты-Мансийска. Она считает, что толчком к победе стали её частые вечерние пробежки и пешеходные прогулки с дочерью. Но все же навык бега на лыжах приобрела в детстве, когда, обучаясь в школе, часто каталась на лыжах, занимала призовые места.
В основном забеге на Югорском лыжном марафоне победителем среди мужчин на дистанции в 50 километров стал представитель города Ханты-Мансийска, олимпийский чемпион Евгений Дементьев, среди женщин Мария Грэфнингс из Швеции.
Организаторами марафона стали Правительство Югры и Федерация лыжных гонок Югры, генеральный партнёр – Банк «Открытие».
Надежда Рагимова
Вән кєр тыӆӑщ 6-митн Ёмвошн «Югорский лыжный марафон» нємпи ӆухӑӊ кӑсупсы мӑнӑс. Щив Россия мўв яма ӆухн кӑсты ёх, па хон пєлӑк яртъяӊ мўв эвӑӆт мойӊ па кӑсты хуятӑт юхтыйӆсӑт. Кӑт щурӑс ветсот муӆтас хӑннєхә ӆухн хәхӑӆсӑт.
Ӆыв пирисӑт, муй арат киломєтра хәхӑӆты ӆӑӊхаӆӑт: вет, хәс вет муй ветъяӊ. Щи кўтн кашӑӊ оӆ шуши хуятӑт ищи нымӑӆн хәхӑӆман кӑсӆӑт. Ӆыв кӑсты ӛшеӆ тӑм пўш 2020 мєтра хўваттыйн вәс.
Тӑм оӆн кӑсты хӑра 17 шуши хӑннєхә юхтӑс, щит Нижневартовской район Варъюхан кәрт па Ёмвош хуятӑт. Варъюхан кәртӑӊ хуятӑт вәнӆтӑты хә Леонид Айваседа лупӑс: «Мўӊ хәӆмит пўш тыв юхӑтсўв. Оӆӑӊмит оӆн ма тәп вет хӑннєхә тыв тәсум, щӑӆта – ӆапӑт, тӑм оӆн – 12 хуят. Вошевн вой веӆпӑсӆӑты па вўӆы ӆавӑӆты ёх емӑӊхӑтӆ пурайн ищи ӆухн кӑсупсы вєрӑнтӆы. Щӑта аршӑк хӑннєхә кӑсӆ. Ма няврємӑт па айӆат ёх пиӆа рәпитӆум, тәса нымӑӆн хәхӑӆты вәнӆтӑӆӆам. Тыв мєт яма кӑсты ёх пириӆум. Мӑнум оӆн нєӊӑт кўтн оӆӑӊмит, кимит па хәӆмит тӑхи иса нєӊӆўв хоӆумсӑт».
Юрий Покачев ин кимит пўш Ёмвоша юхтӑс, ӆўв лупӑс: «Яма хәхӑӆсум, мӑнєма әмӑщ. Юӆн нымӑӆн ищи яӊхӆум, щи кӑсупсыя ӆэщӑтыйӆӆум. 2017-мит оӆн мўӊ тӑта кимит тӑхи хоӆумсўв. Ма кўлупн рәпитӆум, футболн әмща юнтӆум».
Варьёганской ӑшколайн хәтмит классӑн вәнӆтыйӆты эви Елизавета Айваседа оӆӑӊмит пўш кӑсупсыя юхтӑс, ищи яма ӆэщӑтыӆӑс. Лупӆ, нымӑӆ рўщ ӆух киньща иса па хурасуп, щитн яӊхты яма вәнӆтыйӆты мосӆ.
Щи кӑсупсыйн хәйт кўтн оӆӑӊмит тӑхи Сергей Айваседа хоӆумтӑс, ӆўв Варъюхан кәртӑн яӊмит классӑн вәнӆтыйӆ. Кимит тӑхи Иван Мирон хоӆумтӑс (Варъюхан кәрт), хәӆмит – Иван Гаврильчик (Ёмвош).
Нєӊӑт кўтн оӆӑӊмит тӑхия Раиса Гаврильчик (Ёмвош) йис, кимит – Ксения Айваседа (Варъюхан кәрт), хәӆмит – Ксения Айваседа (Варъюхан кәрт).
Сергей Айваседа лупӑс, хуты 11 оӆ вўш эвӑӆт щи нымӑӆн хәхӑӆты питӑс, щи тумпи ай хопн ищи яма яӊхты хошӆ. Лупӆ, хуты ӆухн хәхӑӆман мосӆ тәса ӆаӆты. Варъюхан кәртӑӊ кӑсупсэтн ӆўв ищи ванкўтӆы нух питыйӆ.
Раиса Гаврильчик Ёмвош «Ӆыӆӑӊ союм» тӑхийн няврємӑт вәнӆтуман рәпитӆ. Лупӆ, хуты ай пураяӆн ӆухн яма хәхӑӆты хошӑс, кӑсупсэтн нух питыӆӑс.
«Югорский лыжный марафон» кӑсупсыйн ветъяӊ киломєтра хәхӑӆман хәйт кўтн оӆӑӊмит тӑхи Ёмвошн вәӆты олимпийской чемпион Евгений Дементьев хоӆумтӑс, нєӊӑт кўтн – Мария Грэфнингс Швеция мўв эвӑӆт.
Щи кӑсупсы вєрты щира вән нётупсы Югра мўв правительства, «Федерация лыжных гонок Югры», «Открытие» банк тӑхет ёх вєрсӑт.
Надежда Рагимова