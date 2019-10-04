Наталья Комарова – участник международного арктического форума

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Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сообщает:
Губернатор Югры Наталья Комарова принимает участие в международном арктическом форуме «Арктика – территория диалога», который проходит в эти дни в Санкт-Петербурге.
В программе главы региона – вторая встреча губернаторов международной организации «Северный форум». В ходе нее будут обсуждены вопросы реализации новой стратегии форума до 2030 года, сотрудничества с другими участниками арктической и северной повестки, устойчивого развития Севера и Арктики. Наталья Комарова поделится с коллегами югорскими проектами в этом направлении.
Также губернатор Югры выступит в ходе панельной дискуссии «Лучшие практики и проекты в сфере образования для детей коренных народов». Она будет посвящена обсуждению вопросов повышения качества дошкольной подготовки детей коренных народов, проживающих в арктических и субарктических регионах. Здесь губернатор также представит опыт Югры по сохранению, поддержке традиционных знаний, языка, культуры коренных малочисленных народов Севера.
Кроме того, в Санкт-Петербурге Наталья Комарова и президент Курчатовского института Михаил Ковальчук подпишут соглашение о сотрудничестве. Документ направлен на совместную работу в создании и применении инновационных технологий в области энергетики, нефтегазовой отрасли Югры, внедрении цифровых технологий.
Напомним, что международный арктический форум «Арктика – территория диалога» – ключевая площадка для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки многосторонних механизмов эффективного освоения ресурсного потенциала арктического региона.