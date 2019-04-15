Ханты-мансийцы встретили «Вороний день» – праздник весны, тепла и рождения детей

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В Ханты-Мансийске состоялся окружной праздник коренных народов Югры – «Вороний день». Этот праздник у обских угров всегда связывался с приходом весны, тепла и рождением детей. С прилётом вороны связаны различные народные приметы, какая будет погода, улов рыбы и много ли будет ягод и т.д.
По традиции в этот день дети с утра начинают искать под деревьями заготовленные родителями гнёзда, что символизирует будущую счастливую судьбу ребёнка, полный дом детей и тёплый домашний очаг.
Издревле «Вороний день» в каждом стойбище ханты и манси проводился по-своему, но есть общие черты этого праздника – люди вставали спозаранку, жарко натапливали чувал, красиво наряжались, ходили в гости, и собирали угощения для общего стола.
В этом году окружной праздник в Ханты-Мансийске состоялся 13 апреля. С Днём прилёта вороны гостей и жителей окружной столицы поздравил заместитель главы региона Всеволод Кольцов. Он отметил: «Этот праздник занимает особое место в глубокой самобытной культуре коренных народов. Ворона – вестник весны, тепла, и уюта домашнего очага, она – покровительница женщин и детей».
На празднике выступали фольклорные коллективы, приехавшие со всего округа. Состоялся конкурс на лучший костюм вороны, самому юному участнику исполнилось всего три года. Помимо этого, желающие могли поучаствовать в различных мастер-классах по изготовлению изделий из дерева, меха и бисера.
По сложившейся доброй традиции на празднике «Вороний день» чествуются родители новорожденных детей из числа коренных малочисленных народов Югры. Свидетельство «Рождённые в Югре» и памятные подарки получили 15 семей, 12 детей родились в 2018 году, а три ребёнка в этом году.
Николай Меров
Ты тпост Ханты-Мансийск ӯс котильт «Ӯринква хтал» врыглавес. Тот рнколыт ос палаткат тӯщталлвсыт, ктыл врим свсыр пормасыт тыналавсыт. Нврамыт мгыс пӯмыщ ёнгыт щпитлвсыт.
Та хтал Ӯринква маснут врум хтпат халт касыл лыс. Нх-патум мхум пуссын мӯйлупсал майвсыт. ргын, йӣквнэ ос сӈквылтапыл сӈквылтан ёнгын колыт хтал палыт концерт суссылтасыт. Ты ялпыӈ хталн св мир акван-атхатыглас.
Ӯс котильт атхатыглам мир янытлан мгыс округ кӯщай вӈын хум Всеволод Кольцов ёхталас. Тав млты ос ты тл мнь нврамыт самын паттум ханты ос маньщи щмьят пуссын янытласанэ. Ӯст лнэ мнь нврамыӈ нт-хумыт мӯйлупсал мӯйлуптасанэ ос лаль пустгыл лнэ лтыӈ тнанылн лвыс.
Сосса мир «Ӯринква хтал» пс йис тгыл янытлыяныл. Ты товлыӈ ӯй ёхтын порат, млтыпыг та мты. Тав мхумн св ст ос щунь тоты. Ӯринква ёхты, враян ос хӯл алыщлан хтпат ос пуссын мхманув сунсгыт, ты тл т витэ мн янытыг паты, врт мансвит пил, лхыс тах яныгми, лаль лнэ хталыт хумлег мтгыт. Ань врыглам ялпыӈ хоталт тыщир потыртавес.
Ты порат св пӯмыщ врмаль щпитлвес. Пс порат мхум лпыл нх-квлгыт, щёваланыл палтгыт. Тувыл нтнэ маснутаныл масхатгыт, рӯтаныл палт мӯйлупсаӈ тгыл мингыт. Атыӈ тнутыл тглыӈ пасан врыгласыт. ргысыт, йӣквсыт ос сӈквылтапыл нтнэ тныт ёнгысыт.
Нврамыт нх-квлгыт, щняныл-щаныл йӣв ёлы-плн пиным товлыӈ ӯй питит кинсуӈкве вылтахтгыт. Пс потыр щирыл, пити хнтнэ нврамыт стыл пинавет. Тн лупсаныл ёмасыг мты, колтглыл лаль щгтым луӈкве патгыт.
Ты ялпыӈ хтал 2011 тл псныл округувт мӯйлуӈкве патвес. Тнт «Ӯринква хтал» округ ялпыӈ хталыг врн мгыс округ Думат сккон пирмайтавес. Ань ӯс котильт атхатыглам мир мгыс исум щй ос атыӈ ннь тыналавес. Мхумн тот ӯщлахтуӈкве сака мӯстыс.
Николай МЕРОВ