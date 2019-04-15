Ханты-мансийцы встретили «Вороний день» – праздник весны, тепла и рождения детей

  • Русский
  • Хантыйский
  • Мансийский
Ханты-мансийцы встретили «Вороний день» – праздник весны, тепла и рождения детей
Фото Н. МероваФото Н. Мерова
Фото Н. Мерова

В Ханты-Мансийске состоялся окружной праздник коренных народов Югры – «Вороний день». Этот праздник у обских угров всегда связывался с приходом весны, тепла и рождением детей. С прилётом вороны связаны различные народные приметы, какая будет погода, улов рыбы и много ли будет ягод и т.д.

 

По традиции в этот день дети с утра начинают искать под деревьями заготовленные родителями гнёзда, что символизирует будущую счастливую судьбу ребёнка, полный дом детей и тёплый домашний очаг.

 

Издревле «Вороний день» в каждом стойбище ханты и манси проводился по-своему, но есть общие черты этого праздника – люди вставали спозаранку, жарко натапливали чувал, красиво наряжались, ходили в гости, и собирали угощения для общего стола.

 

В этом году окружной праздник в Ханты-Мансийске состоялся 13 апреля. С Днём прилёта вороны гостей и жителей окружной столицы поздравил заместитель главы региона Всеволод Кольцов. Он отметил: «Этот праздник занимает особое место в глубокой самобытной культуре коренных народов. Ворона – вестник весны, тепла, и уюта домашнего очага, она –   покровительница женщин и детей». 

 

На празднике выступали фольклорные коллективы, приехавшие со всего округа. Состоялся конкурс на лучший костюм вороны, самому юному участнику исполнилось всего три года. Помимо этого, желающие могли поучаствовать в различных мастер-классах по изготовлению изделий из дерева, меха и бисера.

 

По сложившейся доброй традиции на празднике «Вороний день» чествуются родители новорожденных детей из числа коренных малочисленных народов Югры. Свидетельство «Рождённые в Югре» и памятные подарки получили 15 семей, 12 детей родились в 2018 году, а три ребёнка в этом году.

 

Николай Меров

Ёмвошн Вурӊа хӑтӆ постӑсы
Фото Н. МероваФото Н. Мерова
Фото Н. Мерова
«Ӯринква хтал» лыс
Фото Н. МероваФото Н. Мерова
Фото Н. Мерова

Ты тпост Ханты-Мансийск ӯс котильт «Ӯринква хтал» врыглавес. Тот рнколыт ос палаткат тӯщталлвсыт, ктыл врим свсыр пормасыт тыналавсыт. Нврамыт мгыс пӯмыщ ёнгыт щпитлвсыт.

 

Та хтал Ӯринква маснут врум хтпат халт касыл лыс. Нх-патум мхум пуссын мӯйлупсал майвсыт. ргын, йӣквнэ ос сӈквылтапыл сӈквылтан ёнгын колыт хтал палыт концерт суссылтасыт. Ты ялпыӈ хталн св мир акван-атхатыглас.

 

Ӯс котильт атхатыглам мир янытлан мгыс округ кӯщай вӈын хум Всеволод Кольцов ёхталас. Тав млты ос ты тл мнь нврамыт самын паттум ханты ос маньщи щмьят пуссын янытласанэ. Ӯст лнэ мнь нврамыӈ нт-хумыт мӯйлупсал мӯйлуптасанэ ос лаль пустгыл лнэ лтыӈ тнанылн лвыс.

 

Сосса мир «Ӯринква хтал» пс йис тгыл янытлыяныл. Ты товлыӈ ӯй ёхтын порат, млтыпыг та мты. Тав мхумн св ст ос щунь тоты. Ӯринква ёхты, враян ос хӯл алыщлан хтпат ос пуссын мхманув сунсгыт, ты тл т витэ мн янытыг паты, врт мансвит пил, лхыс тах яныгми, лаль лнэ хталыт хумлег мтгыт. Ань врыглам ялпыӈ хоталт тыщир потыртавес.

 

Ты порат св пӯмыщ врмаль щпитлвес. Пс порат мхум лпыл нх-квлгыт, щёваланыл палтгыт. Тувыл нтнэ маснутаныл масхатгыт, рӯтаныл палт мӯйлупсаӈ тгыл мингыт. Атыӈ тнутыл тглыӈ пасан врыгласыт. ргысыт, йӣквсыт ос сӈквылтапыл нтнэ тныт ёнгысыт.

 

Нврамыт нх-квлгыт, щняныл-щаныл йӣв ёлы-плн пиным товлыӈ ӯй питит кинсуӈкве вылтахтгыт. Пс потыр щирыл, пити хнтнэ нврамыт стыл пинавет. Тн лупсаныл ёмасыг мты, колтглыл лаль щгтым луӈкве патгыт.

 

Ты ялпыӈ хтал 2011 тл псныл округувт мӯйлуӈкве патвес. Тнт «Ӯринква хтал» округ ялпыӈ хталыг врн мгыс округ Думат сккон пирмайтавес. Ань ӯс котильт атхатыглам мир мгыс исум щй ос атыӈ ннь тыналавес. Мхумн тот ӯщлахтуӈкве сака мӯстыс.

 

Николай МЕРОВ

Пнд, 04/15/2019 - 12:31

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВК ОК FB

ХӐНТЫ ЯСӐҢ

Вр.и.о. директора – Кондина Г. Р.
Телефон (3467)33-22-72

Зам. директора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Рагимова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

ЛӮИМ СРИПОС

Вр.и.о. директора – Кондина Г. Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В. В.
Телефон (3467)33-23-09

Учредители

Учредитель
Дума, Правительство ХМАО - Югры

Издатель
Департамент общественных и внешних связей ХМАО - Югры