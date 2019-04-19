Литературная гостиная «Ты, струна моя, звени…», посвященная Владимиру Шесталову

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Литературная гостиная «Ты, струна моя, звени…», посвященная Владимиру Шесталову

В ноябре 2012 года в еженедельнике «Аргументы и Факты» опубликована статья «У народов Севера появился свой композитор».  Чуть раньше, в августе 2011 года там же еще одна статья «Жизнь не по нотам».

Обе статьи были посвящены Владимиру Ивановичу Шесталову (28.04.1964 – 16.10.2014) – первому профессиональному композитору - манси, исследователю музыкальных традиций народов ханты и манси, кандидату искусствоведения, лауреату премии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «За развитие культуры малочисленных народов Севера». 28 апреля  его день рождения.

Мансийскому композитору, автору первой симфонической сюиты «Сорни най», других  вокальных и инструментальных произведений, камерных сочинений, посвящена литературно-музыкальная встреча «Ты, струна моя, звени…» в Мемориальном кабинете-музее Ювана Шесталова.

Прикоснуться к красоте фольклорной палитры, которая существует в музыке народов ханты и манси, погрузиться в «свой мир музыки» Владимира Шесталова приглашаем всех желающих.

26 апреля 2019 года в 15.00

по адресу: Тобольский тракт, 4, гостиничный комплекс

«Югорская долина», корпус «Президент», 2 этаж.

Справки по телефону: +7(3467)315-718

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Пт, 04/19/2019 - 16:20

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