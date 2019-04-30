Интеллектуальный транспортный комплекс будет создан в Югре

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На семи аварийно-опасных участках автомобильных будут устранены причины и условия совершения дорожно-транспортных происшествий на них.
Так, в местах концентрации ДТП будут установлены информационные аншлаги «Внимание! Аварийный участок» и блоки, имитирующие излучение сигналов измерения скорости. Также в соответствии с решением комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при правительстве автономного округа в 2019 году на 13 участках предусмотрено устройство поперечных шумовых полос, а почти 17 километров трасс будет оборудовано наружным освещением.
Необходимо отметить, что на дорогах регионального и межмуниципального значения Югры работают 14 экипажей по установлению передвижных комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения, на вооружении которых находится 35 аппаратов.
Всего в 2019 году на приобретение и установку на аварийно-опасных участках дорог автоматических средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения из окружного бюджета направлено более 60 миллионов рублей.
Кроме того, в настоящее время в стадии подготовки находится документация для проведения торгов на заключение госконтракта по разработке предпроектной документации на создание интеллектуального транспортного комплекса автономного округа. Проектом предусмотрено размещение 16 комплексов весогабаритного контроля на территории региона. Завершение работ запланировано на 4 квартал 2023 года.
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на региональных или межмуниципальных дорогах Югры также запланировано устройство верхних слоев покрытия из щебенисто-мастичного асфальтобетона. Это оптимально подобранный состав минеральных материалов, обеспечивающий высокую сдвигоустойчивость, водонепроницаемость и повышенную шероховатость поверхности трасс. Кроме того, этот вид асфальтобетона обладает высокой усталостной стойкостью, низкой истираемостью и стойкостью к разрушающему воздействию шипованных шин, повышенной трещиностойкостью.
Расходы на реализацию нацпроекта и достижение целевых показателей предусмотрены государственной программой Югры «Современная транспортная система». На эти цели будет направлено 39,3 миллиарда рублей.