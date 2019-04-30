Югорчанка номинирована на правительственную премию «Душа России»

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Ежегодно, за творческие достижения в сфере сохранения и развития народных художественных традиций Премией «Душа России» награждаются 15 деятелей культуры со всех уголков России.
И уже во второй раз Окружной художественный совет оказывается перед непростым выбором – кто именно будет представлять наш регион в столице, ведь каждая кандидатура имеет выдающиеся творческие достижения в сфере сохранения и развития народных художественных традиций Югры.
Антонова Инна Сергеевна – Заслуженный деятель культуры автономного округа, обладатель Премии общественного признания, обладатель национальной Премии общественного признания «Семья России», диплома в номинации «Российская сага» за создание хантыйского ансамбля «Тор-Най».
Уколова Татьяна Семеновна – Мастер народных художественных промыслов Югры, лауреат Премии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «За развитие культуры малочисленных народов Севера», победительница множества конкурсов и фестивалей.
Щербакова Жанна Геннадиевна – профессиональный мастер по вышивке, лоскутному шитью и росписи пасхальных яиц. Деятельность мастерицы была отмечена благодарностями, дипломами и почетными грамотами за высокое мастерство и оригинальность в работах.
Решением Окружного художественного совета была выдвинута кандидатура Надежды Алексеевны Гришкиной.
Надежда Алексеевна – Член «Союза мастеров нематериального и материального культурного наследия Югры», обладатель квалификации «Мастер народно-художественных промыслов Югры», победительница множества конкурсов и фестивалей, знаток традиционной хантыйской культуры, мастер-наставник по декоративно-прикладному искусству.
С самого раннего детства югорская мастерица училась у своей мамы работать с шерстью, тканью, бисером, мехом, берестой, рыбьей кожей. Ведь настоящая хантыйская хозяйка должна не только шить и рукодельничать, но и знать, как строить чум, изготавливать посуду и различную утварь из бересты, глины и кожи. Не стоит забывать и о сакральной стороне рукоделия - каждая женщина обских угров должна знать и уметь создавать причудливые орнаменты из самых разных материалов – если все сделано правильно, то беды обойдут стороной семью умелицы и каждого ее члена будет ждать успех во всех начинаниях.
Надежда Гришкина постоянно повышает свой профессиональный уровень, принимая активное участие в районных, окружных, всероссийских и международных обучающих семинарах, проектах, мастер-классах, выставках, мероприятиях и конкурсах. И всем наработанным опытом она с удовольствием делится с подрастающим поколением югорчан.
Коллектив Окружного Дома народного творчества от всей души желает удачи нашей мастерице!
«Окружной Дом народного творчества»