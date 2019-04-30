Югорчанка номинирована на правительственную премию «Душа России»

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Югорчанка номинирована на правительственную премию «Душа России»
Надежда Алексеевна Гришкина, мастерица из д. ТугияныНадежда Алексеевна Гришкина, мастерица из д. Тугияны
Надежда Алексеевна Гришкина, мастерица из д. Тугияны

Ежегодно, за творческие достижения в сфере сохранения и развития народных художественных традиций Премией «Душа России» награждаются 15 деятелей культуры со всех уголков России.

 

И уже во второй раз Окружной художественный совет оказывается перед непростым выбором – кто именно будет представлять наш регион в столице, ведь каждая кандидатура имеет выдающиеся творческие достижения в сфере сохранения и развития народных художественных традиций Югры.

Антонова Инна Сергеевна – Заслуженный деятель культуры автономного округа, обладатель Премии общественного признания, обладатель национальной Премии общественного признания «Семья России», диплома в номинации «Российская сага» за создание хантыйского ансамбля «Тор-Най».

Уколова Татьяна Семеновна – Мастер народных художественных промыслов Югры, лауреат Премии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «За развитие культуры малочисленных народов Севера», победительница множества конкурсов и фестивалей.

Щербакова Жанна Геннадиевна – профессиональный мастер по вышивке, лоскутному шитью и росписи пасхальных яиц. Деятельность мастерицы была отмечена благодарностями, дипломами и почетными грамотами за высокое мастерство и оригинальность в работах.

Решением Окружного художественного совета была выдвинута кандидатура Надежды Алексеевны Гришкиной.

Надежда Алексеевна – Член «Союза мастеров нематериального и материального культурного наследия Югры», обладатель квалификации «Мастер народно-художественных промыслов Югры», победительница множества конкурсов и фестивалей, знаток традиционной хантыйской культуры, мастер-наставник по декоративно-прикладному искусству.

 

С самого раннего детства югорская мастерица училась у своей мамы работать с шерстью, тканью, бисером, мехом, берестой, рыбьей кожей. Ведь настоящая хантыйская хозяйка должна не только шить и рукодельничать, но и знать, как строить чум, изготавливать посуду и различную утварь из бересты, глины и кожи. Не стоит забывать и о сакральной стороне рукоделия - каждая женщина обских угров должна знать и уметь создавать причудливые орнаменты из самых разных материалов – если все сделано правильно, то беды обойдут стороной семью умелицы и каждого ее члена будет ждать успех во всех начинаниях.

 

Надежда Гришкина постоянно повышает свой профессиональный уровень, принимая активное участие в районных, окружных, всероссийских и международных обучающих семинарах, проектах, мастер-классах, выставках, мероприятиях и конкурсах. И всем наработанным опытом она с удовольствием делится с подрастающим поколением югорчан.

Коллектив Окружного Дома народного творчества от всей души желает удачи нашей мастерице!

«Окружной Дом народного творчества»

Надежда Алексеевна Гришкина, мастерица из д. ТугияныНадежда Алексеевна Гришкина, мастерица из д. Тугияны
Надежда Алексеевна Гришкина, мастерица из д. Тугияны
Надежда Алексеевна Гришкина, мастерица из д. ТугияныНадежда Алексеевна Гришкина, мастерица из д. Тугияны
Надежда Алексеевна Гришкина, мастерица из д. Тугияны
Чт, 04/25/2019 - 15:07

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