Отыры Великой Победы

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Отыры Великой Победы

7 мая в 15.00 этнографический музей «Торум Маа» приглашает на открытие выставки «Отыры Великой Победы 2019», посвященной героям Кондинской земли

Проект подготовлен с использованием материалов Кондинского краеведческого музея им. Нины Степановны Цехновой и материалов собранных активистами СДК п. Междуреченский и СОШ №1 им. Ю.Г. Созонова г. Ханты-Мансийска.

За годы Великой Отечественной войны Ханты-Мансийским окружным военкоматом на фронт было призвано 3258 человек из Кондинского района.  Выставка представляет 19 доблестных воинов народов ханты и манси жителей деревень Ермак, Нахрачи, Ильичевка, Каурья и других населенных пунктов Кондинского района. Аллею славы города Ханты-Мансийска украшают обелиски «Героев Советского Союза»: Механошина К.П., Панова П.Я., до войны живших и работавших в  Кондинском районе.

Сибиряки воевали на разных фронтах. Легко не было нигде. По-разному запомнилась война ветеранам. Никому не хотелось и не хочется вспоминать те события, принесшие столько горя и разрушений, сломавшие человеческие судьбы, забравшие жизни родных и близких людей. Жива лишь благодарная память потомков о людях, вставших на защиту Родины.   

Воспоминания фронтовиков, наградные документы, предметы с полей боевых действий, найденные поисковым отрядом «Ровесники» СОШ №1 им. Ю.Г. Созонова города Ханты-Мансийска, мемориальный платок-память, сшитый жителями п. Междуреченский и увековечивший имена воинов Кондинской земли, представлены в экспозиции выставки.

Тобольский тракт 4, комплекс «Югорская долина»,

корпус «Президент», 2 этаж.

В день открытия выставки посещение музея бесплатно!

Справки по телефонам: +7(3467)315-724, 315-718.

информация в социальных сетях сайтах:

https://vk.com/torummaahttps://www.facebook.com/torummaa/

https://ok.ru/muzey.torummaa

Втр, 04/30/2019 - 10:21

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