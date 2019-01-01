В Югре создан региональный перечень профессий для студентов из числа коренных малочисленных народов Севера

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О том, какие профессии включены в региональный перечень и какая категория граждан из числа коренных народов Югры теперь сможет претендовать на меры социальной господдержки, на площадке РИЦ «Югра» рассказал директор департамента образования и молодёжной политики округа Алексей Дренин.
Директор департамента образования отметил, с первого января 2019 года в Югре вступила в силу государственная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера» и согласно данному документу произошли некоторые изменения в части компенсации на оплату за обучение.
– Те ребята, которые поступят в 2019 году на первый курс в средне-профессиональные образовательные учреждения либо в вузы в соответствии с региональным перечнем, могут претендовать на получение компенсации за обучение. До вступления в силу госпрограммы меры социальной поддержки оказывались только тем студентам, которые относились к категории малообеспеченных. Для них предусмотрены различные меры социальной поддержки, такие как компенсация расходов либо оплата обучения, дополнительные пособия в виде выплат на приобретение учебных пособий, канцелярских товаров, одежды и обуви, компенсация проезда к месту обучения и обратно и т.д.
Но на одном из заседаний межведомственной комиссии был поднят вопрос о том, что является неправильным применение критерия «малообеспеченные» при реализации образовательных программ. Проанализировав ситуацию, мы с этим согласились и пришли к выводу, что этот блок социальных выплат, который касается одежды и обуви, канцелярских товаров и т.д., действительно может распространяться на категорию малообеспеченных граждан. А тем, кто получает образование, применять данный критерий не совсем правильно, потому что, компенсируя оплату за обучение, мы готовим специалистов для автономного округа. Поэтому было принято решение о создании регионального перечня профессий, который будет являться критерием для получения соответствующей компенсации.
По словам Алексея Дренина, список получился достаточно массивным, в него включены десятки направлений подготовки профессий и специальностей как средне-профессионального уровня образования, так и высшего образования. И главное, перечень профессий направлен на развитие традиционных видов хозяйственной деятельности, на развитие самобытной культуры и языков коренных малочисленных народов Севера. Он отметил, что в процессе работы могут быть включены и другие специальности и профессии.
В настоящее время в региональный перечень вошли направления – здравоохранение, водные биоресурсы, аквакультура и промышленное рыболовство, ветеринарно-санитарная экспертиза, зоотехния, пожарная безопасность, промышленная экология, лесное хозяйство. Также есть направления – народно-художественная культура, социально-культурная деятельность, музеология, охрана объектов культурного и природного наследия. Полный перечень профессий опубликован на официальном сайте департамента образования и молодёжной политики в разделе «Образование в Югре».
Также Алексей Дренин сообщил, что тем студентам, которые обучались ранее по принципу определения критерия нуждаемости, переживать не стоит. Они продолжат получать соответствующие компенсации, так как закон обратной силы не имеет.
Людмила Теткина