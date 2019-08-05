Яркое ночное событие

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Яркое ночное событие

Бермудский треугольник, растущие водоросли, картезианский водолаз…

Что ещё необычного и интересного ждёт посетителей Музея геологии, нефти и газа в «Ночь музеев 2019»?

18 мая пройдёт Всероссийская акция «Ночь музеев». Традиционно Музей геологии, нефти и газа проводит для своих посетителей невероятно яркое, креативное и познавательное мероприятие. В 2019 году «нефтяной» музей приглашает всех на культурно-просветительную программу «Ночь музеев. Менделеев», посвящённую 150-летию Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева.  

Дмитрий Иванович Менделеев был многогранной личностью, занимался изучением разных областей науки, осваивал ремёсла… Участники «Ночь музеев. Менделеев», заполняя тематическую интеллект-карту, узнают много интересных фактов из жизни великого учёного, упорядочат и структурируют полученные знания о деятельности химика, метролога, технолога, геолога...    

Только в «Ночь музеев 2019» гости «нефтяного» музея «вырастят» водоросли, изготовят чемоданы и узнают, по какой технологии их изготавливал Дмитрий Иванович; определят массу своего тела в каратах и познакомятся с разными системами мер. Юные исследователи научатся различать минералы по их химическим свойствам, соберут макет нефтепровода, узнают о законах смешивания цветов.

Разнообразные задания, зрелищные опыты, нестандартные вопросы с интересными ответами ждут вас в яркую «Ночь музеев. Менделеев» 18 мая 2019 года с 19:00 до 24:00 в Музее геологии, нефти и газа.

Дополнительная информация по телефонам: +7 (3467) 33-29-06, 33-09-42.

Ср, 05/08/2019 - 12:26

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