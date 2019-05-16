Югра поддержит Всероссийскую акцию «Стоп ВИЧ/СПИД»

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Югра поддержит Всероссийскую акцию «Стоп ВИЧ/СПИД»

Проект по противодействию распространения ВИЧ-инфекции – Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» проводится с 2016 года. В этом году акция, приуроченная к Международному дню памяти умерших от СПИДа, проходит с 14 по 19 мая.

Мероприятия традиционно проводятся в трех направлениях «Неделя знаний о ВИЧ», «Неделя тестирования на ВИЧ», «Неделя активных действий против ВИЧ».

Важнейшее профилактическое значение имеет повышение информированности населения о необходимости знания своего ВИЧ-статуса, избегания рискованного поведения в отношении заражения ВИЧ-инфекцией, своевременного тестирования и создания условий для его бесплатного и доступного проведения.

С этой целью в Югре для старшеклассников и студентов пройдут интерактивные лекции, обучающие игры, квесты,  киновидеолектории и выставки. В городах Югры пройдет флешмоб «Красная лента» с участием молодежи и представителей общественности.

Сотрудники трудовых коллективов организаций смогут получить необходимую информацию  и возможность узнать свой ВИЧ-статус на рабочем месте бесплатно, анонимно, конфиденциально.

Для взрослого населения будут работать информационно-диагностические площадки экспресс-тестирования на ВИЧ. Тестирование проводится бесплатно, быстрыми тестами по слюне, готовность результата в течение 20 минут.

Специалисты Центра СПИД приглашают всех желающих узнать свой ВИЧ-статус:

Населенный пункт

Дата

Время

Место

Ханты-Мансийск

14 мая

11.00-14.00

Центр профессиональной патологии, (конференц-зал)

15 мая

12.00-14.30

Ханты-Мансийская медицинская академия, (1 этаж, холл)

16 мая

  14.00-16.00 

 

АО «Северречфлот»

(Речпорт), (1 этаж, холл)

17 мая

  09.00-13.00

Окружная клиническая больница, (1 этаж, холл)

Нижневартовск

17 мая

13.00-15.00

МКУ «Нижневартовский МФЦ»

Пыть-Ях

14 мая

13.00-15.00

Железнодорожный вокзал        

16 мая

10.00-12.00

Пыть-Яхская ОКБ

17 мая

09.00-11.30

Взрослая поликлиника, 2 мкр-н

19 мая

13.00-16.00

Площадь Мира

п. Пойковский

17 мая

13.00-15.00

Площадь перед Центральным рынком

г. Нефтеюганск

18 мая

13.00-15.00

Центральная городская площадь

 

Более подробную информацию о мероприятиях Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» можно получить по телефонам:

Ханты-Мансийск – 8(3467) 33-09-09

Сургут – 8(3462) 25-07-89

Нижневартовск – 8(3466) 43-30-30

Пыть-Ях – 8(3463) 42-83-62

https://dzhmao.ru/

 

Что такое ВИЧ-инфекция? Чем ВИЧ-инфекция отличается от СПИДа?

ВИЧ и СПИД — не одно и то же. Для вас это новость? Читайте и будьте в курсе

ВИЧ-инфекция – это болезнь.

Ее вызывает ВИЧ – вирус иммунодефицита человека. Иммунодефицит – состояние, при котором организм не может сопротивляться различным инфекциям. ВИЧ живет и размножается только в организме человека.

ВИЧ поражает иммунную систему человека, со временем лишая ее возможности сопротивляться не только размножению ВИЧ, но и другим заболеваниям и инфекциям (например, туберкулезу, грибкам, даже ОРВИ).

СПИД – это продвинутая стадия развития ВИЧ инфекции.

СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита. В стадии СПИДа иммунитет ослаблен настолько, что другие заболевания, развивающиеся на фоне ВИЧ-инфекции, принимают необратимое течение и приводят к летальному исходу.

Еще не найдено лекарство, которое могло бы вывести ВИЧ из организма, поэтому ВИЧ-инфекция пока является неизлечимой. Единственный способ защиты от ВИЧ-инфекции – это не допускать заражения, соблюдая все возможные меры профилактики.

Но в случае заболевания ВИЧ-инфекцией есть возможность держать болезнь под контролем – регулярно посещать врача Центра профилактики и борьбы со

СПИДом, а при необходимости – принимать терапию. В этом случае есть шанс жить долго и полноценно, а также родить здорового ребенка.

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Чт, 05/16/2019 - 09:37

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