Югра поддержит Всероссийскую акцию «Стоп ВИЧ/СПИД»

- Русский
Проект по противодействию распространения ВИЧ-инфекции – Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» проводится с 2016 года. В этом году акция, приуроченная к Международному дню памяти умерших от СПИДа, проходит с 14 по 19 мая.
Мероприятия традиционно проводятся в трех направлениях «Неделя знаний о ВИЧ», «Неделя тестирования на ВИЧ», «Неделя активных действий против ВИЧ».
Важнейшее профилактическое значение имеет повышение информированности населения о необходимости знания своего ВИЧ-статуса, избегания рискованного поведения в отношении заражения ВИЧ-инфекцией, своевременного тестирования и создания условий для его бесплатного и доступного проведения.
С этой целью в Югре для старшеклассников и студентов пройдут интерактивные лекции, обучающие игры, квесты, киновидеолектории и выставки. В городах Югры пройдет флешмоб «Красная лента» с участием молодежи и представителей общественности.
Сотрудники трудовых коллективов организаций смогут получить необходимую информацию и возможность узнать свой ВИЧ-статус на рабочем месте бесплатно, анонимно, конфиденциально.
Для взрослого населения будут работать информационно-диагностические площадки экспресс-тестирования на ВИЧ. Тестирование проводится бесплатно, быстрыми тестами по слюне, готовность результата в течение 20 минут.
Специалисты Центра СПИД приглашают всех желающих узнать свой ВИЧ-статус:
|
Населенный пункт
|
Дата
|
Время
|
Место
|
Ханты-Мансийск
|
14 мая
|
11.00-14.00
|
Центр профессиональной патологии, (конференц-зал)
|
15 мая
|
12.00-14.30
|
Ханты-Мансийская медицинская академия, (1 этаж, холл)
|
16 мая
|
14.00-16.00
|
АО «Северречфлот»
(Речпорт), (1 этаж, холл)
|
17 мая
|
09.00-13.00
|
Окружная клиническая больница, (1 этаж, холл)
|
Нижневартовск
|
17 мая
|
13.00-15.00
|
МКУ «Нижневартовский МФЦ»
|
Пыть-Ях
|
14 мая
|
13.00-15.00
|
Железнодорожный вокзал
|
16 мая
|
10.00-12.00
|
Пыть-Яхская ОКБ
|
17 мая
|
09.00-11.30
|
Взрослая поликлиника, 2 мкр-н
|
19 мая
|
13.00-16.00
|
Площадь Мира
|
п. Пойковский
|
17 мая
|
13.00-15.00
|
Площадь перед Центральным рынком
|
г. Нефтеюганск
|
18 мая
|
13.00-15.00
|
Центральная городская площадь
Более подробную информацию о мероприятиях Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» можно получить по телефонам:
Ханты-Мансийск – 8(3467) 33-09-09
Сургут – 8(3462) 25-07-89
Нижневартовск – 8(3466) 43-30-30
Пыть-Ях – 8(3463) 42-83-62
Что такое ВИЧ-инфекция? Чем ВИЧ-инфекция отличается от СПИДа?
ВИЧ и СПИД — не одно и то же. Для вас это новость? Читайте и будьте в курсе
ВИЧ-инфекция – это болезнь.
Ее вызывает ВИЧ – вирус иммунодефицита человека. Иммунодефицит – состояние, при котором организм не может сопротивляться различным инфекциям. ВИЧ живет и размножается только в организме человека.
ВИЧ поражает иммунную систему человека, со временем лишая ее возможности сопротивляться не только размножению ВИЧ, но и другим заболеваниям и инфекциям (например, туберкулезу, грибкам, даже ОРВИ).
СПИД – это продвинутая стадия развития ВИЧ инфекции.
СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита. В стадии СПИДа иммунитет ослаблен настолько, что другие заболевания, развивающиеся на фоне ВИЧ-инфекции, принимают необратимое течение и приводят к летальному исходу.
Еще не найдено лекарство, которое могло бы вывести ВИЧ из организма, поэтому ВИЧ-инфекция пока является неизлечимой. Единственный способ защиты от ВИЧ-инфекции – это не допускать заражения, соблюдая все возможные меры профилактики.
Но в случае заболевания ВИЧ-инфекцией есть возможность держать болезнь под контролем – регулярно посещать врача Центра профилактики и борьбы со
СПИДом, а при необходимости – принимать терапию. В этом случае есть шанс жить долго и полноценно, а также родить здорового ребенка.
what_is_hiv.jpg